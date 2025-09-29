Punkteteilung auf seifiger Klosterwiese

Am 9. Spieltag kam der SV Baindt auf heimischem Geläuf nicht über ein 1:1 gegen den FC Leutkirch hinaus. Auf der seifigen Klosterwiese entwickelte sich ein Spiel, in dem die Gäste tief standen und Baindt über weite Strecken mehr Ballbesitz verzeichnete. Aufgrund mehrerer urlaubsbedingter Ausfälle waren die Trainer Rolf Weiland und Sandro Caltabiano gezwungen einige Rotationen vorzunehmen.

Die Gäste nutzten in der 26. Minute ihre erste nennenswerte Offensivaktion: Nach einem Eckball stieg Fabian Nadig am höchsten und köpfte zur 0:1-Führung für Leutkirch ein. Baindt ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und erhöhte den Druck. In der 40. Minute gelang der verdiente Ausgleich: Marko Szeibel schlug einen langen Ball auf die Außenbahn zu Daniel Kronenberger, der flach in den Strafraum spielte, wo Leon Geng zum 1:1 einschob.

Auch im zweiten Durchgang bestimmte der SV Baindt weitgehend das Geschehen, fand gegen den kompakten Defensivblock der Gäste jedoch nur selten Lücken. In beiden Halbzeiten erspielte sich Baindt zwar mehrere Halbchancen, jedoch ohne nennenswerte Abschlüsse. Leutkirch setzte in Halbzeit zwei vereinzelt auf Konter und hatte dabei eine große Chance, verfehlte das Tor jedoch knapp.