Punkteteilung auf dem Roten Hügel

Der FC Thüringen zeigte eine sehr starke Anfangsphase, dominierte die Partie und setzte den Gast in seiner Hälfte fest. Die erste gefährliche Eingabe von Hugh Graham brachte noch nicht den gewünschten Erfolg. Einen abgefälschten Lehmann-Schuss hielt Torwart Patzer. Dann erkämpfte Oliver Peuker den Ball, setzte Lehmann in Szene, der aber aus Nahdistanz per Direktabnahme an Patzer scheiterte. Nach Freistoß von Sevcuks köpfte Dörlitz über den Kasten. Dann das 1:0! Grahams Heber wehrte der Gästetorwart nach vorn ab, Christopher Lehmann köpfte über Patzer hinweg in die Maschen, sein sechster Saisontreffer. Wie aus heiterem Himmel nur wenig später der Ausgleich. In einen Freistoß aus dem Mittelfeld lief Noah-Maxim Dolzer und schoss ein. Das verursachte einen Bruch im Weidaer Spiel. Trotzdem hatten Graham per Schrägschuss und Ilja Sevcuks mit einem Fernschuss die Chancen zur erneuten Führung.

Zur Pause musste Weida wechseln. Der in den letzten Spielen starke Robin Paulick wurde durch den lange Zeit verletzten Dominic Schmidt ersetzt. Den besseren Start in die 2. Halbzeit hatte aber der Gast und ging seinerseits in Führung. Preußens bester Torschütze Leon Schleip wurde steil geschickt, setzte sich durch und traf unhaltbar in die Ecke. Weida drängte nun auf den Ausgleich. Lehmann verpasste die Eingabe von Simon Fuchs. Der Gast setzte immer wieder Nadelstiche und hatte erneut durch Schleip die nächste Chance, der aber das kurze Eck verfehlte. Als Maximilian Dörlitz Simon Fuchs bediente war es aber soweit. Fuchs traf per Schrägschuss zum 2:2. In der 80. Minute die Gelb-Rote Karte für Bad Langensalzas Elshan Aliyev, der nach einer Abseitsposition den Ball wegschlug, eine harte Entscheidung. Der Gast war nun in Unterzahl, aber Weida konnte das nicht nutzen. Es dauerte bis in die Nachspielzeit, als Dominic Schmidt Patzer mit einem Scharfschuss prüfte. In Minute 95 dann eine Schusskanonade auf das Gästetor, aber das erstrebte 3:2 fiel nicht mehr.

Fazit: So konnte die Wirth-Elf einen unerwarteten Punktgewinn bejubeln und ihre gewachsene Leistungsstärke beweisen. Für Weida war es das erste Unentschieden der Saison, der FC Thüringen verbleibt auf Platz 3 der Tabelle. Am kommenden Sonnabend folgt eines der schwersten Saisonspiele. Weida tritt beim SV SCHOTT Jena an. Die Partie beginnt bereits 12:30 Uhr.