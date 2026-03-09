Punkteteilung auf Ackerboden

„Wir haben in der ersten Halbzeit unsere dicken guten Chancen nicht genutzt, um deutlicher in Führung zu gehen“, erklärte Raterink. „Und dann sind wir durch eine dumme Standardsituation in Rückstand geraten.“ Trotz der schwierigen Bedingungen gelang seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel jedoch der verdiente Ausgleich. „Nach der Halbzeit sind wir wieder gut in das Spiel gekommen und haben verdient den Ausgleich erzielt. Schade, da wäre auf den katastrophalen Platzverhältnissen mehr für uns drin gewesen!“, so der Trainer weiter.

Das Unentschieden bedeutet, dass die Mannschaft nur einen Punkt aus der Ferne mitnimmt. Am kommenden Wochenende soll sich das im Heimspiel gegen FC Schüttorf III ändern.