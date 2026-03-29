Punkteteilung an der Donau

Die Zebras mussten sich im Heimspiel gegen den SV Aislingen mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben – trotz spielerischer Überlegenheit und deutlich mehr Torchancen vor allem in Halbzeit eins. Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Kontrolle über das Spiel. Bereits in den Anfangsminuten wurde es gefährlich, als Luca Wagner nach einem Steckpass nur knapp am gut mitspielenden Torwart scheiterte. Auch in der Folge blieb die SG das aktivere Team: Bolcek per Kopf, Schmid nach schöner Kombination sowie mehrere Abschlüsse aus der Distanz sorgten für Gefahr, verfehlten jedoch allesamt das Ziel.

Die Gastgeber hatten das Spiel nach rund 25 Minuten klar im Griff, während von Aislingen offensiv kaum etwas kam. Ein Treffer der SG wurde zudem wegen Abseits aberkannt. Kurz vor der Pause tauchten die Gäste dann doch einmal gefährlich vor dem Tor auf, doch Tausch parierte stark. So ging es torlos in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. Die Zebras blieben spielbestimmend und setzten immer wieder Nadelstiche. Die verdiente Führung fiel schließlich in der 59. Minute: Nach einem feinen Chipball von Balkenhol kam der Ball hinter die Kette, wo Kapitän Lindenmayer den Ball stark mitnahm und diesen wuchtig ins lange Eck hämmerte – 1:0. Doch die Freude währte nur kurz: die SG leistete sich einen Fehler im Spielaufbau, den Aislingens Hahn mit der ersten echten Aktion der zweiten Halbzeit zum 1:1-Ausgleich nutzte. In der Folge verloren die Hausherren den Faden und die Gäste konnten das Spiel ausgeglichener gestalten, viele Zweikämpfe und Unterbrechungen prägten ab dann das Spiel. Die größte Chance auf den Siegtreffer hatten dennoch die Hausherren: Abele kam völlig frei vor dem Tor zum Abschluss, brachte den Ball aber nur zentral auf den Keeper. Kurz vor Schluss hatten die Gastgeber noch Glück, als Abele Torschütze Hahn nur noch per Foul frei vor dem Tor stoppen konnte, zur Überraschung aller blieb allerdings der Pfiff aus. So blieb es am Ende beim 1:1, was für die SG eigentlich zwei Punkte zu wenig sind.