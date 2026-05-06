Punkteteilung am Werner-Seelenbinder-Weg

In einer intensiven Nachholpartie des 14. Spieltages kam es zum offenen Schlagabtausch gegen den FC Eisenach. Vor knapp 200 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine zähe Partie, in der spielerische Highlights Mangelware blieben. Dennoch bewiesen unsere Männer Effizienz: Max Lückert brachte den VfB in der 35. Minute nach einer technisch starken Einzelaktion mit 1:0 in Front. ⚽️

Nach dem Seitenwechsel schien die Weichenstellung perfekt, als Lückert nach einer Stunde erneut Verantwortung übernahm und einen Handelfmeter sicher zum 2:0 (60.) verwandelte. Doch die Gäste aus Eisenach steckten nicht auf. In der Schlussphase verlor unsere Elf etwas die defensive Stabilität – möglicherweise auch ein Tribut an die enorme Energieleistung vom Halbfinal-Einzug am Freitag. Durch einen späten Doppelpack von Othman Algledan endete die Begegnung mit einer Punkteteilung, die aufgrund des Spielverlaufs letztlich als leistungsgerecht einzustufen ist.