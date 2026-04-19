Punkteteilung am Sudetenweg

Holzheim - Reisensburg/Leinheim 1:1 (0:0)

Mit einem am Ende gerechten Unentschieden trennen sich der SV Holzheim und der Tabellenzweite von der SG Reisensburg/Leinheim. Während in einer torlosen ersten Hälfte die Gäste ihre beste Möglichkeit durch Luca Wagner hatten, überraschten die Aschbergler die Mannschaft vom Günzburger Stadtteil immer wieder mit Balleroberungen und schnellem Umschaltspiel im Mittelfeld. Doch wie auch die vergangenen Wochen belohnte sich die Weber-Truppe nicht mit einem erfolgreichen Abschluss. Als nach einer Stunde Spielzeit Holzheim einmal keinen Zugriff im Abwehrverhalten bekam, war es erneut Wagner, welcher dieses Mal erfolgreich abschloss. 0:1(61.Minute).