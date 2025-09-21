Punkteteilung am Silbersee

Die SG musste - wieder einmal - ohne vier, fünf Stammspieler antreten und geriet bereits nach zehn Minuten in Rückstand, als Luca Hintermeier eine Flanke von rechts am kurzen Pfosten einschoss. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte entwickelte sich ein lebhaftes Spiel mit einigen Chancen für die Platzherren, doch Hannes Wallner köpfte drüber und Stefan Vögl zielte nach einem Konter am langen Eck vorbei. Kurz vor der Pause doch noch der verdiente Ausgleich durch Wallner nach Vorlage von Julian Ringelstetter. Nach dem Wechsel gingen die Gäste erneut in Führung, als sich Tobias Beierl am Fünfer durchsetzte und flach ins lange Eck vollendete. Bei einem Katzdorfer Konter rettete SG-Torwart Andi Graf gegen Markus Feigt. In der 70. Minute dann der erneute Ausgleich, diesmal durch Stefan Vögl halbhoch ins lange Eck wieder nach Vorarbeit des agilen Ringelstetter. Danach hatten die Gäste Pech, als Tobias Schmid mit einem Weitschuss die Latte traf. Auf der Gegenseite scheiterten Hannes Wallner und Simon Gerhardinger an SC-Torwart Johannes Faltermeier. Kurz vor Schluss setzte Katzdorfs Feigt einen Freistoss an die Lattenoberkante. Die letzte Chance im Spiel hatte Julian Ringelstetter mit einem Konter, doch Torwart Faltermeier rettete, so dass es beim letzlich gerechten Unentschieden blieb.