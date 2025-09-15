Punkteteilung am Kapellenberg

Die SG kam in der ersten Halbzeit dennoch zu einigen Chancen: Luca Wagner scheiterte nach Steckpass von Zdero (7.), Vogler prüfte Aislingens Schlussmann aus der Distanz (24.) und Albrecht zwang ihn nach einem schnell ausgespielten Angriff zu einer starken Parade (41.). Aislingen blieb offensiv weitestgehend harmlos, Torwart Heidenreich musste nach knapp zwanzig Minuten einmal sein ganzes Können aufzeigen und kurz vor der Halbzeit ging ein Abschluss aus 16 Metern knapp drüber (45.).

Es war das erwartet schwere Spiel auf dem Kapellenberg, am Ende steht ein torloses Unentschieden. Trotz Feldvorteilen und viel Ballbesitz auf schwierigem Geläuf gelang den Zebras kein Treffer – auch weil Aislingens Keeper Sadler mehrfach stark parierte.

Nach der Pause ging es turbulent weiter: Luca Wagner vergab erneut eine Großchance (48.), bevor Aislingen in der 55. Minute nach einem klaren Foul mit Gelb-Rot dezimiert wurde. Doch auch die SG musste in der 70. Minute gleich zwei Platzverweise hinnehmen – Abele und Löhle sahen Gelb-Rot in einer Aktion, zumindest ein Platzverweis davon war sehr zweifelhaft. Trotz Unterzahl blieb die SG spielbestimmend, ließ aber wiederum eine gute Chance liegen: Schmid suchte den besser positionierten Mitspieler, anstatt es aus vielversprechender Position selbst zu versuchen. Ein paar Minuten später herrschte dann wieder Gleichzahl auf dem Feld, als sich Aislingen mit einer zehn Minuten Zeitstrafe auch wieder dezimierte. Eine klare Tätlichkeit, die der Schiedsrichter aber nicht entsprechend bestrafte. In der 90. Minute dann der insgesamt vierte Platzverweis an diesem Nachmittag. Vogler versuchte am Boden liegend noch den Ball zu spielen, traf allerdings nur den Gegner. Klare gelbe Karte, allerdings wertete der Schiedsrichter diese Aktion als Nachschlagen und schickte Vogler mit glatt rot zum Duschen. Die letzte Chance hatte erneut Luca Wagner, doch auch diesmal fand er seinen Meister im Keeper Sadler.

Ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, Unterbrechungen und Karten – am Ende steht ein Punkt für beide Teams.