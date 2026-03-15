Punkteteilung am Holzheimer Sudetenweg

Holzheims erst gute Chance gegen bissige Gäste hatte Julian Rupp nach gut zehn Minuten. Sein Kopfball landete im Anschluss einer Ecke am Pfosten. Besser machte es kurz danach David Peter, als er mit dem Hinterkopf erneut nach einer Ecke zur Führung traf. Es sollte der Nachmittag mit Treffern nach ruhenden Bällen werden. So war es Florian Weidner, der nach einem langen Freistoß in den Sechzehner etwas alleingelassen aus rund fünf Metern ebenfalls per Kopf den Ausgleich für Baiershofen besorgte (25.). Nur zwei Minuten später hätten die Gäste die Partie fast gedreht, als ein Distanzschuss am Pfosten landete. Nach einer halben Stunde Spielzeit erneut Eckball für den SVH und der eingelaufene Fabian Miller drückte einen Kopfball zur erneuten Führung für die Gastgeber ins Netz(29.). Es lief bereits die Nachspielzeit in Hälfte eins, als Schiedsrichter Riedel auf Handelfmeter für Baiershofen entschied, nachdem er zuvor den Hausherren einen Foulelfmeter verwehrte.

Samuel Micheler traf souverän zum 2:2 und bereits zum Endstand an diesem Nachmittag(45.+1). Die Partie lebte in Durchgang zwei von Spannung, weniger von spielerischem Glanz. Die Aschbergler probierte nochmal alles, hatten auch leichte Feldvorteile, mussten sich jedoch auch bei ihrem Schlussmann Niklas Rößle bedanken, der einen abgefälschten Schuss mit einer Glanzparade über die Latte lenkte.