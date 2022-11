Punkteteilung am Deich!

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde konnte Over dan nauch einen dieser Fehler nutzen und ging sehenswert in Führung. Im Vorwärtsgang spielten wir einen Ball unsauber zum Mitspieler, es folgte ein Doppelpass und das Mittelfeld war überbrückt, der folgende Querpass hätte abgefangen werden müssen stattdessen rutscht das Leder dem Dohrener Verteidiger unterm Fuß und brachte so den Overaner wieder in Reichweite. Der Stürmer drehte sich unter Bedrängnis um die Achse und zwirbelte das Leder von der Strafraumkante in die lange Eck über das von T. Reichert gehütete Tor. Ein schönes Tor, aber aus Sicht der Gäste sehr unnötig, da Over sich jetzt noch mehr auf ihre Überfalltaktik verließ. Dohrens Offensive fiel bis dato nicht viel ein um das Tor der Hausherren in Bedrängnis zu bringen, vereinzelte Abschlüsse, aber keine großen Chancen. Es ging also mit der knappen Führung für den Tabellenletzten in die Pause.

Der verhältnismäßig schmale Platz war durch das herbstliche Wetter extrem tief und schwer bespielbar. Die Gäste versuchten die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und sahen sich einem massiven Abwehrriegel gegenüber, sobald Over aber in Ballbesitz kam, ging es schnell und schnörkellos nach vorne was uns über die gesamte Spieldauer immer wieder Kopfzerbrechen bereitete, besonders wenn wir sie nach eigenen Fehlern einluden.

Nach den beiden Kantersiegen gegen Borstel mussten wir gestern zum nächsten Absteiger aus der Kreisliga. Das Nachholspiel gegen Over-Bullenhausen stand an und traditionell taten und tun wir uns immer sehr schwer am Deich. Over hatte einen großen Kaderumbruch nach dem Abstieg und fand dementsprechend schwer Fuß, ließ aber kommende Woche mit einem Sieg gegen Hanstedt aufhorchen. Die Urlaubsvertretung von Trainer Gaum, Silas Harders, musste die Startelf gegenüber der Vorwoche auf zwei Positionen ändern. Für die abwesenden T. Brunckhorst und J. Daniel rückten A. Aldag und R. Yeboah in die Startelf.

Dohren reagierte und stellte um, brachte mit K. Laatz einen frischen Stürmer, während A. Aldag auf die rechte Außenbahn rückte. Die Umstellung sollte fruchten, denn Dohren konnte sich jetzt vermehrt in der Gefahrenzone festsetzen.

Den ersten Hochkaräter hatte Dohren in Form eines tollen Freistoßes von Voss, dessen Geschoss aber gerade noch so ums Eck gelenkt werden konnte. Kurz darauf hatte der ebenfalls eingewechselte Stephen Rhodes den Ausgleich auf dem Kopf, als eine Flanke von A. Aldag den Weg in den 16er fand, unser Engländer aber den Ball knapp am Tor vorbeisetzte. Als zwei Minuten später Fabian Ehrig mit seinem Schuss aus der Distanz nur die Latte fand, war die Verzweiflung draußen schon fast spürbar.

Over wartete geduldig auf einen Fehler und warf sich in jeden Zweikampf. Und diese Vorlage sollten wir ihnen auch bieten, als Dohrens letzter Mann, Till Voss, den Ball an den Torschützen verlor und dieser sich auf den Weg zum Tor machte, Till machte seinen Fauxpas aber wieder gut, behinderte den Overaner noch am Abschluss, so dass T. Reichert den Ball zur Ecke klären konnte. Eine weitere richtig gute Chance ließ Over liegen als ein Spieler relative unbedrängt zentral zum Abschluss kam aus 15 Metern aber nur den Fangzaun traf.

Auf der Gegenseite hatte K. Laatz die größte Chance auf dem Fuß. Till Voss tankte sich in bester Beckenbauer-Manier von hinten nach vorne durch und legt von der Grundlinie zurück, Kevin zieht sofort ab und scheitert am Keeper aus fünf Metern. Wie so oft bei solchen Spielen, wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappt, muss ein Standard her. Kapitän Ehmcke von der Strafraumkante mit aller Gewalt, der Ball wird von der Mauer abgefälscht und senkt sich ins Tor der Hausherren. Fast sogar der Doppelschlag, als erneut Rhodes zum Abschluss kam, aber über das Tor zielte, sehr zum Ärger der besser postierten Till Voss und Kevin Laatz, die freies Schussfeld gehabt hätten.

Die letzte Aktion der Partie blieb aber den Hausherren vorbehalten, wir kamen auf Außen nicht richtig in den Zweikampf und der Overaner kommt aus wenigen Metern frei zum Abschluss, scheitert aber an einer famosen Fußabwehr von Reichert, der uns den Punkt damit festhielt. Es sollte die letzte Szene des Spiels sein, die eigentlich fair verlief, aber, wie beide Teams unisono feststellten, unnötig hektisch wurde durch eine richtig schwache Schiedsrichterleistung für beide Seiten.