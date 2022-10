PUNKTETEILUNG AM BIENER BUSCH

Am Sonntag Nachmittag ging es zur Auswärtspartie nach Biene. Bei bestem Fussballwetter wollte Thuine weitere Punkte an diesem Doppelspieltag einfahren. Die Biener Reserve wollte ihre Spielstärke direkt mit Anpfiff der Partie unter Beweis stellen und versuchte den Ton anzugeben. Außer ein paar langen Bällen und Fernschüssen, gelang Biene jedoch nicht viel und Thuine hielt mit viel Kampf dagegen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit gelang Lukas Diestel dann etwas überraschend das 0:1. Er schob den Ball vorbei am gegnerischen Torhüter und brachte so seine Mannschaft in Führung.