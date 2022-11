Punkterfolg am Höhenring

In der Folge kamen auch die Gäste zu ihren ersten Möglichkeiten, scheiterten jedoch zunächst zweimal am überragenden Frank Hofmann und dann am Pfosten.

Nach 15 gespielten Minuten dann die erste Chance des Spiels: Peter Witt schlug einen langen Ball über die Abwehrkette, den Lucas Wölk erlaufen konnte und in die Mitte schlug, wo Avel Slinkov per Kopf knapp neben den Pfosten setzte.

5 Minuten vor dem Pausenpfiff erkämpfte sich Avel Slinkov auf der rechten Angriffsseite den Ball und schob quer vor das Tor, wo Lucas Wölk nur Zentimeter am 1:0 vorbei rutschte.

In Halbzeit 2 stand der SSV weiterhin sicher und kompakt, gewann viele Zweikämpfe und spielte immer wieder mit Tempo in Richtung Bonner Tor. Lucas Wölk tankte sich nach einer Stunde über links in den Sechzehner und schloss ab, wobei der erste Versuch am Keeper hängen blieb und der zweite am Außennetz.

Wenig später legte Albert Janke nach seiner starken Ballbehauptung in dem Lauf von Yorik Bastuck, welcher unsanft gelegt wurde. Der folgende Freistoß von Peter Witt kam zwar scharf aber zu zentral auf den Kasten.

Nach einem Platzverweis für die Fortuna setzte der SSV in der Schlussphase nochmal alle Offensivbemühungen an und hatte durch Mohamed Bohid und Peter Witt auch die Chance zum Lucky Punch, welcher jedoch ausblieb.

Unter dem Strich holt der SSV einen verdienten Punkt und blieb ohne Gegentor, was insbesondere für die Köpfe von großer Bedeutung ist. Am kommenden Mittwoch spielt der SSV Heimerzheim gegen Meckenheim.

Autor: Jan Röseling