Punkten alle Kreisdürener Mannschaften?

Fußball-Bezirksliga Staffel drei: SG Türkischer Düren und Alemannia Lendersdorf sind noch verlustpunktfrei.

An Spieltag fünf der Fußball-Bezirksliga Staffel drei stellt sich die Frage, ob die drei Mannschaften, die bisher verlustpunktfrei geblieben sind, dies auch weiterhin sein werden. Neben dem SV Lövenich/Widdersdorf sind dies mit der SG Türkischer SV Düren und Alemannia Lendersdorf zwei Teams aus dem Fußballkreis Düren.

Die schwierigste Aufgabe hat der TSV Düren, der den Viertplatzierten SC Elsdorf empfängt. Die Elsdorfer, die zum Auftakt bei der 1:3-Auswärtsniederlage Bekanntschaft mit der Stärke von Lövenich/Widdersdorf machen durften, haben danach beeindruckt. Ihre folgenden drei Partien gewannen sie allesamt zu Null und schossen dabei 14 Tore – sechs alleine gegen Viktoria Birkesdorf. TSV-Düren-Coach Yunus Kocak, der am vergangenen Sonntag bereits mit Hilal-Maroc Bergheim einen Topgegner besiegen konnte, ist heiß auf die Partie: „Ich freue mich auf das Spiel gegen einen sehr guten Bezirksligisten.“

Ebenfalls sehr gut drauf ist Alemannia Lendersdorf. Bisher hab die Mannschaft die volle Punkteausbeute geholt. Und dies soll sich nach dem Heimspiel gegen die JSG Erft nicht ändern. Der Aufsteiger aus dem Kreis Euskirchen hat in der vergangenen Woche seine ersten Zähler geholt. Gelingt es aber der Alemannia wieder ein Offensivfeuerwerk abzubrennen, stehen die Zeichen auf Sieg für Lendersdorf. Zudem macht die Abwehr von Coach Christopher Kall einen sicheren Eindruck.

Eine sichere Abwehr hatte Viktoria Birkesdorf bis zum vergangenen Sonntag. Da fing man sich aber dann sechs Stück in Elsdorf ein und steht nun bei einem ausgeglichenen Torverhältnis von 7:7. Coach Marius Schinke hat einen Haken an diese Partie gemacht und der volle Fokus liegt auf dem kommenden Match: „Gegen Rot-Weiß Ahrem wollen wir es zu Hause wieder besser machen.“ Ahrem steht mit Null Zählern am Tabellenende, hat aber auch schon drei Topteams vor der Brust gehabt.

Drei Derbyniederlagen

Ähnlich hart war das Auftaktprogramm des TuS Langerwehe. Drei Zähler aus den ersten vier Spielen – drei Derbyniederlagen kassierte der TuS - sind nicht viele Punkte, aber in den kommenden Wochen könnte die Punktemaschine ins Laufen kommen. Dafür muss die Einsatzbereitschaft wieder hochgefahren werden. Den Gegner am Sonntag, den SV Weiden, hat man zum letzten Mal in einem Ligaspiel vor knappen neun Jahren bespielt.

Kein Aufeinandertreffen ist hingegen bisher zwischen dem VfL Sindorf und SC Kreuzau notiert. Die Kreuzauer haben in der vergangenen Woche erstmalig deutlich verloren. Am Sonntag ist ein neuer Tag und mit einem gedankenschnelleren Auftreten und einem konzentrierten Gesicht, sind Punkte in Sindorf möglich.

Die Spiele am Wochenende: Frechen II - Bergheim (So., 13.00 Uhr), Türk. SV Düren – Elsdorf, Sindorf - Kreuzau (beide So., 15.00 Uhr), Lendersdorf – Erft, Birkesdorf - Ahrem (beide So., 15.15 Uhr), Weiden – Langerwehe, Bessenich – Erftstadt-Lechenich (beide So., 15.30 Uhr), Lövenich/Widdersdorf – Horrem (So. 16.00 Uhr)

