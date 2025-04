Punktegier wird Emmerings Verhängnis: „Die stehen hinten bombensicher“

Emmerings Coach Elvis Nurikic

Für den zweiten Teil der Partie „hatten wir uns dann einiges vorgenommen“, so Nurikic. Josef Niedermaier brachte den Emmeringer Anhang unter den knapp 200 Zuschauern zum Jubeln – 1:0 (58.). Kurz danach Freude bei den FC-Fans über das 1:1 (69.). Als Grünthal nach einer Ampelkarte für die letzte Viertelstunde in Unterzahl war, wähnten die Emmeringer die Bahn frei für einen Sturmlauf zum Dreier. „Da wollten wir zu viel“, analysierte der TSV-Coach. Prompt kassierte man einen Konter durch Max Pfenninger, der die Gäste in Führung brachte – 1:2 (87.).

Anstatt mit der Brechstange noch ein Remis zu retten, lief Emmering erneut in einen FC-Angriff, den wieder Pfenninger erfolgreich abschloss – 1:3 (90.+5). „So lobenswert es ist, dass die Jungs auf einen Dreier aus sind, so unglücklich war es“, sagte Nurikic. In der Tabelle hat sich die Niederlage jedenfalls nicht ausgewirkt. Emmering bleibt auf dem Relegationsplatz, muss aber am kommenden Sonntag bei Verfolger Reichertsheim antreten. Quasi das Endspiel um die Vizemeisterschaft.