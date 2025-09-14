"Punkteausbeute stimmt nicht mit Leistung überein"

Hier ist ein Spielbericht von Immenbecks Trainer Marvin König:

Das kleine Derby zwischen Immenbeck II und Apensen II war kein Highlight des Spieltages, bot aber über 90 Minuten viel Einsatz und Spannung. Die Eintracht musste bereits vor Anpfiff einen Rückschlag hinnehmen. Mit Leon Sobbe und Mo Ercan fielen gleich zwei wichtige Spieler verletzungsbedingt aus. Trotzdem starteten die Hausherren aktiver in die Partie und bestimmten die Anfangsminuten. Torchancen blieben jedoch Mangelware. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang hatte Apensen, wirklich zwingend wurde es aber nicht. So ging es nach einer ereignisarmen ersten Hälfte torlos in die Kabine.

Jetzt fallen Tore

Nach der Pause kam Immenbeck druckvoll aus der Kabine. Gerade in ihrer besten Phase wurde das Team allerdings durch einen unglücklichen Elfmeter ausgebremst, den N. Ewert sicher verwandelte (0:1). Doch die Eintracht ließ sich davon nicht entmutigen und antwortete prompt. T. Heibing glich nur wenige Minuten später zum 1:1 aus (54.). Das Spiel wurde nun offener und chancenreicher. In der 61. Minute brachte F. Bruders die Eintracht nach kurioser Vorarbeit verdient mit 2:1 in Führung. Apensen steckte aber nicht auf und nutzte eine Unstimmigkeit in der Defensive: F. Paskaran drückte den Ball in der 77. Minute zum 2:2 über die Linie. Die Schlussviertelstunde war geprägt von Hektik und vielen Unterbrechungen. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, doch richtig klare Torchancen blieben aus. Der Schiedsrichter beendete die Partie pünktlich und souverän.

Fazit:

Die Eintracht zeigte eine engagierte Leistung und investierte viel, musste sich am Ende aber mit einem Punkt zufriedengeben. „Wir bleiben unserer Linie treu. Wir haben gut trainiert und viel investiert. Natürlich wird es nicht einfacher, wenn beide Kapitäne verletzt ausfallen. Dennoch sind wir auf einem guten Weg. Auch wenn die Punkteausbeute aktuell nicht der Leistung entspricht“, so das Fazit aus dem Lager der Immenbecker.

Schiedsrichter: Helmut Willuhn - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Nico Ewert (50. Foulelfmeter), 1:1 Tom Collin Heibing (54.), 2:1 Frederik Bruders (61.), 2:2 Florian Paskaran (77.)