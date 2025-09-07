Punkte waren allemal drin

Das Spiel ging für die Schwarzaer sehr verheißungsvoll los,denn nach sieben Minuten zeigte Schiri Schaller nach einem Handspiel auf den Elfmeter Punkt. T.Oschmann ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher (7.). Zuvor hatte allerdings P.Schmidt schon die Dicke Chance zur Führung doch sein Kopfball Strich um Zentimeter links an der Bude vorbei (5.). Fortan entwickelte sich ein Spiel wo beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten. Da war es auf Blankenburger Seite Pohlenz mit der Chance zum Ausgleich (20.) sowie F.Mark für die 83iger, dessen Kopfball freistehend leider nicht den Weg zum Tor fand (28.). Drei Minuten später kamen die Gäste zum Ausgleich als A.Kindermann die Pille nach einer Flanke durch rutschte und Hegewald dahinter aus 5m verwandelte (31.). Mit diesem Unentschieden ging es auch in die Pause.

Die Gäste erwischten in Halbzeit Zwei den besseren Start und gingen mit einem wunderschön heraus gespielten Treffer mit 1:2 in Führung, Torschütze war Vofrei (48.). Die Blankenburger setzten weiter nach, so hatte Krämer mit seinem Kopfball die Chance zu erhöhen (57.). Drei Minuten später hatte P.Schmidt die Chance zum Ausgleich, doch sein Kopfball ist zu unplaziert und daher kein Problem für Gäste Keeper Beck (60.). Es ging weiter mit der Chance von Schewior die 83ig Keeper D.Kazmierczak (vertrat den erkrankten T.Peterhänsel) mit einer Starken Parade vereilteln konnte (62.). Weitere Zwei Minuten später hatten die 83iger ihre Beste Chance um auszugleichen doch N.Pakstaitis scheiterte von halbrechts freistehend mit seinem Schuss an Beck, da wäre eine Hereingabe auf den Völlig Frei stehenden Keilhauer in der Mitte wohl die bessere Wahl gewesen🤷🏻‍♂ (64.). In der 81. Minute fiel dann die Entscheidung zu Gunsten der Gäste, Krämer nutzte ein Ballverlust der 83iger er verwandelte aus 2m krachend (81.). Schiri Schaller pfiff pünktlich ab, er verteilte in diesem Spiel 8 Gelbe Karten. Nicht Alle Entscheidungen waren nachvollziehbar.

Fazit: Für den SV 1883 war in diesem Spiel mehr drin. An Kampf und Leidenschaft mangelte es nicht, nur die Durchschlagskraft vor dem Tor fehlte. So bleiben die 83iger auf Ihren 6 Punkten aus den Ersten beiden Spielen sitzen. Die Leistung war gegenüber letzte Woche deutlich besser. Es Geht Immer Weiter Männer💚🤍✊🏼💪🏻.