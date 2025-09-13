Punkte wären eine Sensation

Türkspor Eppinngen hofft auf die bessere personelle Lage zum Ende der Urlaubszeit und gleichzeitig auf einen Befreiungsschlag. Sollte selbiger am Samstag gelingen, wäre das eine mittelgroße Sensation, schließlich gastiert der Aufsteiger beim FC Bammental und damit bei einem Mitfavoriten auf die Meisterschaft. Anpfiff des Elsenz-Duells ist um 15.30 Uhr.
Mehmet Öztürk gibt sich keinen Illusionen hin. "Für uns beginnt die Saison erst nächste Woche so richtig", sagt der Trainer von Türkspor Eppingen. Bisher läuft es nicht nur personell schlecht, auch die Art und Weise wie sich die Mannschaft phasenweise regelrecht auf dem Platz ergibt, gefällt dem 48-Jährigen ganz und gar nicht. In Anlehnung an den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann und dessen Interview nach dem desaströsen 0:2 in der Slowakei sagt Öztürk: "Es kann nur über die Emotionen gehen und davon brauchen positive gepaart mit der richtigen Einstellung."
Ein Schritt in die richtige Richtung soll das Gastspiel in Bammental werden. Der Coach denkt in kleinen Etappen und sagt: "Es wäre schon ein großer Fortschritt, wenn wir in die Halbzeit gehen würden mit der Aussicht etwas holen zu können." Das ist in den bisherigen Partien lediglich bei der bitteren 3:5-Niederlage gegen die SpVgg 06 Ketsch gelungen, als seine Mannschaft für Minuten vor dem Abpfiff sogar noch mit 3:2 in Front lag.
Bei aller Zurückhaltung vor der Hürde Bammental, Öztürk weiß, "dass alles andere als eine Niederlage eine große Überraschung wäre", kommen danach die Wochen der Wahrheit auf ihn und seine Kicker zu. Deshalb sagt er deutlich: "In den dann folgenden drei Spielen gegen Neuenheim, Nußloch und Dossenheim müssen wir fast schon sieben Punkte holen, damit der Zug Richtung Klassenerhalt nicht ohne uns abfährt."
Mit der Rückkehr einiger Urlauber steht aktuell die Arbeit an den taktischen Defiziten im Vordergrund, damit die anvisierten Zähler zeitnah dem Punktekonto hinzugefügt werden. Sollte dies nämlich nicht gelingen, könnte schon zur Winterpause die Hoffnung auf den Klassenerhalt dahin sein. "Wir wollen mit einer realistischen Chance in die Winterpause kommen", konstatiert Öztürk.