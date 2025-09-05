Punkte und Platzierung sind für ihn Nebensache 

Nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden daheim gegen die SG Wallenborn II belegt die SG Darscheid/Mehren aktuell den fünften Platz in der Kreisliga B 12. Daniel Schmitz brachte die Hausherren kurz nach der Pause in Führung (49.). Erst in der 88. Minute glichen die Gäste durch Benedikt Simon aus. „Mit Blick auf den späten Ausgleichstreffer tut es im ersten Moment weh. Jedoch war das Ergebnis insgesamt gerecht“, bilanzierte der Trainer der Darscheid/Mehrener, Nils Esser. Beide Mannschaften hätten auf Augenhöhe agiert.
Durch das Unentschieden hat seine Mannschaft nun sieben Punkte aus vier Spielen auf dem Konto. Infolge eines Umbruchs in der Sommerpause kann der Saisonstart durchaus als positive Überraschung gewertet werden.
Nach der vergangenen Spielzeit verabschiedeten sich langjährige Leistungsträger wie Kapitän Patrick Lenartz (38) und Johannes Hoffmann (36) in den Fußball-Ruhestand. „Sie zu ersetzen, ist nicht wirklich einfach gewesen‘‘, meint der Trainer.
Die Geschlossenheit, die kämpferische Einstellung aber auch die gelungene Integration von Spielern aus der Zweitvertretung macht er für den geglückten Saisonstart verantwortlich. Beispiele dafür sind Patrick Weinand, der den verletzten Stammtorhüter Taleb Zoaeter ersetzt oder Robin Willems, der zuvor oft in der zweiten Garnitur aktiv war.
Esser selbst übernahm das Traineramt von Fabian Emmerichs, der eine Pause einlegte. „Da ich die Jungs alle kenne und selbst noch mit ihnen gespielt habe, macht es das einfacher“, erzählt der an den Folgen eines Kreuzbandrisses laborierende 32-Jährige. „Ich war vorher schon nicht der Leiseste auf dem Platz. So konnte ich mich schnell einfügen. Klar, es ist ungewohnt, aber großes Kompliment an die Mannschaft, dass sie die neue Situation so schnell akzeptiert haben.“
Das Saisonziel lautet schlicht „Spaß haben“. Man spiele in der Kreisliga B, für jeden sei Fußballspielen ein Hobby. „Da gehört erst mal Spaß dazu“, meint der Coach und Vorsitzende des SV Mehren. „Über eine Punkteanzahl oder Platzierung haben wir uns aufgrund des Umbruchs keine Gedanken gemacht. So wollen wir auch nicht vorgehen“, stellt der Trainer klar. Viele Verletzte habe man zum Glück nicht. Neben Stammkeeper Zoaeter fehlen momentan nur Felix Hoffmann und Führungsspieler Julian Stolz.
Am Samstag ab 19 Uhr folgt nun die Partie beim FC Kirchweiler. Esser erwartet eine hohe, aber machbare Hürde: „Die werden es uns auf ihrem neu angelegten Rasen schwer machen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir dort drei Punkte entführen können.“