"Punkte sollen bei uns bleiben": Schönenbach vor hoher Auswärtshürde

Der Kampf um die Spitze geht weiter. Nach dem Überraschungssieg bei Südwest Köln will der TV Hoffnungsthal nun auch den nächsten Aufstiegskandidaten ärgern. Mit Schönenbach reist ein punktgleicher Verfolger des Tabellenführers an, der nach dem spektakulären 5:4 gegen Hürth II erneut im Titelrennen angreifen möchte. Die Gastgeber wiederum wollen beweisen, dass der Coup gegen den Herbstmeister kein Zufall war.

Gsella: „Mit aller Macht versuchen, die drei Punkte zu holen“ Trotz der sechs Punkte aus zwei Spielen mahnt SSV-Trainer David Gsella zur spielerischen Besserung. Der Fokus liegt dabei ganz bei der eigenen Elf: „Wir schauen in erster Linie auf uns. Das ist das, was wir beeinflussen können – alles andere liegt nicht in unserer Hand. Wichtig ist für uns, dass wir wieder besser Fußball spielen als zuletzt am vergangenen Sonntag.“ Personell gibt es beim Tabellenvierten noch ein paar Fragezeichen. „Personell kann ich aktuell noch nicht genau sagen, wer uns zur Verfügung stehen wird. Der eine oder andere Spieler ist noch angeschlagen, da müssen wir abwarten, wie sich das bis Sonntag entwickelt“, so Gsella. Die Marschroute für das Heimspiel ist dennoch klar: „Wir haben ein Heimspiel – und das wollen wir gewinnen. Dementsprechend bereiten wir uns vor und wollen am Sonntag mit aller Macht versuchen, die drei Punkte zu holen. Schwarz-Weiß ist eine sehr unangenehme Mannschaft. Wir werden an diesem Tag alles abrufen müssen.“ Müller setzt auf Aufarbeitung und Reaktion Bei Schwarz-Weiß Köln stand unter der Woche Ursachenforschung auf dem Programm. Trainer Sven Müller hatte sein Team nach dem zehnten Platzverweis des Jahres scharf kritisiert. „Die Niederlage vom Wochenende war natürlich enttäuschend, gerade weil wir uns mit der Roten Karte selbst in eine sehr schwierige Situation gebracht haben. In Unterzahl wird es gegen jeden Gegner schwer, ein Spiel noch in die richtige Richtung zu lenken. Das haben wir intern klar angesprochen und aufgearbeitet“, erklärt Müller. Für das schwere Auswärtsspiel beim SSV fordert er eine disziplinierte Leistung über die volle Distanz: „Wir wissen, dass uns dort ein intensiver Gegner erwartet und dass wir über die gesamte Spielzeit sehr konzentriert und diszipliniert auftreten müssen. Entscheidend wird sein, dass wir wieder als geschlossene Einheit auftreten, kompakt stehen und unsere Chancen konsequent nutzen.“ Die Hoffnung ruht auf dem Lerneffekt: „Die Mannschaft hat in den Trainingseinheiten gut gearbeitet und ist hoch motiviert, am Sonntag eine Reaktion zu zeigen.“

Deutz will Scharte auswetzen Tabellenführer gegen Kellerkind – auf dem Papier scheint die Rollenverteilung klar. Wenn die SpVg Deutz 05 am kommenden Spieltag bei Germania Zündorf gastiert, schwingt nicht nur die Erinnerung an eine herbe Hinspielpleite mit, sondern auch der Respekt vor einem formstarken Gegner. Sowohl der Spitzenreiter aus Deutz (37 Punkte) als auch die Germania (15 Punkte) sind mit jeweils vier Zählern aus zwei Partien ordentlich aus der Winterpause gekommen. Während Zündorf zuletzt ein 1:1-Achtungserfolg bei den Rheindörfern gelang, kam Deutz gegen Ford Niehl ebenfalls nicht über ein Last-Minute-Remis hinaus. Besonders brisant: Im Hinspiel düpierte Zündorf den Favoriten überraschend mit 4:2. Diekamp: „Zwei Dinge gutzumachen“ Deutz-Trainer Hannes Diekamp (38) will von einer klaren Favoritenrolle indes nichts wissen. „Die Favoritenrolle ist immer so ein Thema. In der Rückrundentabelle haben beide Mannschaften jeweils vier Punkte. Die Liga ist insgesamt sehr ausgeglichen, das sieht man aktuell jedes Wochenende. Deshalb beschäftigen wir uns mit solchen Rollenverteilungen auch gar nicht“, stellt der Übungsleiter klar. Für Deutz geht es am Sonntag vor allem darum, die eigene Identität wiederzufinden. Diekamp betont: „Unser Fokus liegt auf uns selbst. Wir wollen es besser machen als in der vergangenen Woche. In gewisser Weise haben wir sogar zwei Dinge gutzumachen: das Hinspielergebnis und vor allem unsere eigene Leistung.“ Intensität als Schlüssel zum Erfolg Um die drei Punkte aus Zündorf zu entführen, setzt Diekamp auf die im Training gezeigte Leidenschaft. „Die Intensität im Training war zuletzt sehr gut, gerade am Dienstag. Ich hoffe, dass wir diese Intensität auch am Donnerstag und Freitag wieder auf den Platz bringen“, so der Coach. Sein Rezept für das schwere Auswärtsspiel ist simpel, aber fordernd: „Wenn wir sowohl fußballerisch als auch in der Einstellung mit der richtigen Intensität auftreten, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen können.“

Tabellennachbarn: Rheinsüd fordert Rheindörfer Am Sonntag kommt es zum direkten Duell der Tabellennachbarn FC Rheinsüd und der SpVg Rheindörfer. Beide Teams sind mit exakt 29 Punkten und einer identischen Bilanz von acht Siegen, fünf Remis und vier Niederlagen punktgleich – und beide wollen den Anschluss an die absolute Spitze wahren. Nach der Winterpause präsentierten sich beide Mannschaften stabil und sammelten jeweils vier Zähler aus zwei Partien. Während Rheinsüd zuletzt ein 2:2 beim Heiligenhauser SV verbuchte, trennten sich die Rheindörfer mit 1:1 von Germania Zündorf. Das Hinspiel war jedoch eine deutliche Angelegenheit für die Gäste aus dem Kölner Norden, die damals mit 3:0 triumphierten. Krämer warnt vor „taktisch sehr gut eingestelltem“ Gegner Für Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer (39) markiert die Partie den Auftakt in eine wegweisende Phase. „Mit Rheindörfer steht für uns jetzt der erste von vier richtig schweren Gegnern in Serie an. Wir wissen, dass wir in diesen Wochen jedes Mal an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, wenn wir Punkte holen wollen“, ordnet der Übungsleiter die Schwere der Aufgabe ein. Den Gegner schätzt Krämer dabei enorm hoch ein: „Rheindörfer ist eine absolute Top-Mannschaft. Sie haben zwar zum Ende der Hinrunde ein bisschen Punkte liegen lassen, verfügen aber sowohl individuell als auch als Team über große Qualität und sind taktisch sehr gut eingestellt. Außerdem sind sie immer unangenehm zu bespielen – das haben wir selbst schon mehrfach erlebt.“ Revanche für die Hinserie im Visier Krämer fordert von seiner Elf volle Aufmerksamkeit über die gesamte Distanz, um nicht erneut wie im Hinspiel leer auszugehen. „Wir müssen über die gesamten 90 Minuten konzentriert bleiben und unser Spiel konsequent auf den Platz zu bringen. Genau daran müssen wir arbeiten, denn das ist uns in der vergangenen Woche nicht gelungen. Wenn wir in solchen Spielen nachlassen oder in einzelnen Phasen unaufmerksam sind, wird das sofort bestraft.“ Ein Blick zurück dient dabei als zusätzliche Motivation, denn in der Hinrunde holte Rheinsüd aus diesem schweren Vierer-Block lediglich einen Punkt bei Südwest Köln. „Jetzt wollen wir zeigen, dass wir näher an den Top-Teams der Liga dran sind und mit ihnen mithalten können. Idealerweise natürlich auch mit Zählbarem – und genau das ist unser Ziel, vor allem im Heimspiel am Sonntag“, so Krämer abschließend.

TFC vor Sprung auf Nichtabstiegsplatz? Aufbruchstimmung beim Türkischen FC Köln, Sorgenfalten in Heiligenhaus: Während die Domstädter den Sprung aus dem Keller anpeilen, sucht der HSV nach dem Winter-Rhythmus. Der TFC Köln (Rang 15, 14 Punkte) wittert nach dem wichtigen 2:1-Erfolg beim Schlusslicht SC Brühl wieder Morgenluft. Mit einem weiteren Dreier bietet sich die große Chance, die Abstiegsränge zu verlassen. Ganz anders die Lage beim HSV (Rang 8, 24 Punkte): Die Mannschaft von Andy Esins wartet im Jahr 2026 auf den ersten Sieg. HSV-Coach Esins: „Komplexe Aufgabe in allen Belangen“ Trotz des deutlichen 5:2-Erfolgs im Hinspiel ist der Respekt aufseiten der Heiligenhauser riesig. Trainer Andy Esins weiß genau, dass das Ergebnis aus der ersten Saisonhälfte täuschen kann. „Das wird eine komplexe Aufgabe in allen Belangen. Im Hinspiel haben wir 70 Minuten lang ein wirklich gutes Spiel gemacht. In den letzten 20 Minuten hat der TFC dann jedoch seine Qualität gezeigt und deutlich gemacht, wozu er in der Lage ist“, warnt Esins vor dem Wiedersehen. Die Schlussphase des Hinspiels dient dem HSV als Mahnmal: „Wir sind also gewarnt und erwarten ein schweres Spiel.“ TFC Köln: Die Chance auf das „rettende Ufer“ Für den Türkischen FC Köln ist die Marschroute klar. Nach dem Erfolg in Brühl ist das Selbstvertrauen zurückgekehrt. Da das rettende Ufer in Schlagdistanz liegt, wird die Begegnung gegen den Tabellenachten zum echten Charaktertest.

Pflichtaufgabe gegen die Jugend: Frielingsdorf empfängt Brühl Die Durststrecke im neuen Jahr des SV Frielingsdorf soll am kommenden Wochenende ein Ende finden. Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt empfängt die Mannschaft von Trainer Andreas Dreiner das abgeschlagene Schlusslicht SC Brühl. Während die Gastgeber dringend Punkte für das Tabellenmittelfeld benötigen, befindet sich der Gast aus Brühl bereits auf einer Art Abschiedstournee, die vor allem im Zeichen der Ausbildung junger Talente steht. Dreiner: "Druck liegt eher bei uns" Mit 20 Punkten belegt der SV Frielingsdorf aktuell den elften Tabellenplatz, wartet jedoch im Kalenderjahr 2026 noch auf das erste Erfolgserlebnis. Das jüngste 0:2 beim Top-5-Team Jan Wellem offenbarte zwar gute Ansätze, ließ aber die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Für Trainer Andreas Dreiner ist die Zielsetzung vor dem Duell mit dem Tabellenletzten dennoch unmissverständlich. „Wir haben den Anspruch, das Spiel am Sonntag zu gewinnen. Natürlich wissen wir aber auch, wie schwierig solche Partien sein können. Der Gegner hat nichts zu verlieren und kann entsprechend frei aufspielen – der Druck liegt daher eher bei uns“, ordnet der 37-Jährige die psychologische Ausgangslage ein. Er baut dabei auf die gezeigte Leistung der Vorwoche: „Wenn wir die guten Ansätze aus dem Spiel gegen Jan Wellem erneut auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir am Sonntag erfolgreich sein werden.“ Durdu: "Im Grunde eine U19-Mannschaft" Dass der Klassenerhalt in Brühl beim derzeitigen Rückstand kaum mehr als eine mathematische Resthoffnung ist, verhehlt Trainer Taner Durdu nicht. Vielmehr gehe es darum, die verbleibende Zeit in der Bezirksliga für die Entwicklung der nächsten Generation zu nutzen. „Wir führen viele Gespräche mit den jungen Spielern und haben jetzt auch zwei weitere A-Jugendliche in den Seniorenbereich hochgezogen. So fahren wir im Grunde mit einer U19-Mannschaft und zwei, drei erfahrenen Spielern nach Frielingsdorf“, erklärt der 56-jährige Trainer. Trotz der Außenseiterrolle und der klaren 3:7-Niederlage im Hinspiel sieht Durdu eine positive Tendenz. Der Fokus in Brühl liegt derzeit auf der Professionalisierung der Abläufe, auch unter erschwerten Bedingungen. „Wir versuchen die jungen Spieler Schritt für Schritt heranzuführen – sowohl im taktischen als auch im körperlichen Bereich, also bei Belastung, Intensität und allem, was zum Fußball dazugehört“, so Durdu. Die interne Rückendeckung für diesen Kurs sei groß: „Es wird hervorragende Arbeit geleistet. Auch die Zusammenarbeit mit dem sportlichen Leiter funktioniert sehr gut, und unser erster Vorsitzender unterstützt uns ebenfalls stark. Das hilft uns enorm.“ Während Frielingsdorf den Sieg fest eingeplant hat, um nicht tiefer in das untere Tabellendrittel zu rutschen, sieht der SC Brühl die Partie als weiteren Reifetest. „Unser Ziel ist es, uns so gut wie möglich aus dieser Liga zu verabschieden. Die Chancen auf den Klassenerhalt müssen wir realistisch einordnen. Trotzdem sehen wir eine positive Entwicklung in der Mannschaft – in vielen Bereichen“, bilanziert Durdu. Solange das rettende Ufer rechnerisch erreichbar bleibt, wolle er jedoch nicht kapitulieren.

Bergfried will Erfolgswelle weiter reiten Mit dem FC Hürth II und Bergfried Leverkusen treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander und die Formkurven beider Teams zeigen nach der Winterpause nach oben. Bergfried Leverkusen (Rang 12, 20 Punkte) hat als eines von nur zwei Teams die volle Punktausbeute aus den ersten beiden Rückrundenspielen eingefahren. Hürth II (Rang 10, 21 Punkte) hingegen kommt aus einem wilden 4:5-Spektakel gegen den Tabellenzweiten Schönenbach und will nun auf heimischen Platz die Punkte sichern. Hürth am Scheideweg: Mittelfeld oder Abstiegskampf? Für Hürth-Trainer Thomas Frohn (39) ist die Bedeutung der kommenden 90 Minuten klar umrissen. Es geht um die Richtung für den Rest der Rückrunde.„Es stehen wichtige Spiele an, in denen sich entscheiden wird, ob unser Weg eher in Richtung gesichertes Mittelfeld führt oder ob wir noch stärker in den Abstiegskampf hineingeraten“, so Frohn. Trotz einer angespannten Personallage – viele Spieler kämpfen noch mit Krankheiten oder fehlendem Rhythmus nach Verletzungen – ist das Ziel ein Heimsieg. Frohn zeigt sich jedoch beeindruckt von der Entwicklung der Leverkusener: „Bergfried hat mit dem Sieg gegen Schönenbach gezeigt, dass in dieser Mannschaft viel Qualität steckt.“ Müller reist „entspannt aber dezimiert“ an Auf der Gegenseite herrscht bei Bergfried-Coach Stefan Müller (45) trotz des aktuellen Laufs eine gewisse Ungewissheit über den Gegner. „Für uns ist das ein weitgehend unbekannter Gegner, ich kenne die Mannschaft ehrlich gesagt gar nicht“, gibt Müller offen zu. Dennoch ist das Selbstvertrauen im Bergfried-Lager nach zwei Siegen in Folge groß, auch wenn das Zentrum am Sonntag eine Baustelle sein wird. Durch das Fehlen von Tim Schmitz (persönliche Gründe) und des rotgesperrten Cedric Bergmann fehlt dem Trainer ein Stück Qualität in der Mitte. „Trotzdem sind wir guten Mutes, reisen entspannt an und werden alles in die Waagschale werfen“, so Müller kämpferisch.