Tom Zimmer (grünes Trikot) führte die Ingelheimer beim jüngsten 3:2-Sieg in Worms aufs Feld. Archivfoto: Mario Luge

Punkte pflücken am Blumengarten Ingelheim erwartet in der Landesliga Ost am Sonntag Kellerkind Knittelsheim +++ Erst vier Heimpunkte auf dem Konto Verlinkte Inhalte Landesliga Ost Ingelheim Knittelsheim Johannes Schön

Ingelheim. Letzter in der Heimtabelle. Mit vier mickrigen Pünktchen aus sechs Partien. Aber das juckt die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim – nach bereits vier Siegen aus sieben Auswärtspartien – wenig. Kratzt nicht am Ego der Grün-Weißen, wie Cheftrainer Johannes Schön vor der lösbaren Aufgabe am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Kellerkind TuS Knittelsheim durchblicken lässt.

„Wir hatten bisher ein deutlich schwereres Heimprogramm gehabt, mit fast ausschließlich Gegnern aus dem oberen Drittel", argumentiert Schön. Daher messe man Platz 16 im Heimtableau „keine große Bedeutung" bei. „Wir sind realistisch genug, die bisherige Spielzeit einzuschätzen. Ob Heim- oder Auswärtsspiel – wir müssen weiter punkten, das ist uns bewusst."

Fakt ist: Die Spielvereinigung ist von Zuschauerzuspruch nicht gerade verwöhnt. Arg attraktiven Fußball konnte sie aufgrund der starken Gegner am Blumengarten und der Personalmisere bisher nicht bieten. Das soll anders werden. „Wir haben uns zu Saisonbeginn vorgenommen, wieder mehr zur Einheit zu werden“, sagt Schön. „Mit mehr Strahlkraft, um attraktiver auch für die Zuschauer zu werden. Die Mannschaft ist super zusammengewachsen, jetzt müssen wir eben auch die Ergebnisse noch konstanter positiver gestalten. Dafür hilft es, endlich mal alle Mann regelmäßig an Bord zu haben.“ Letzter der Heimtabelle gegen den Letzten der Auswärtstabelle