Punkte pflücken am Blumengarten

Ingelheim. Letzter in der Heimtabelle. Mit vier mickrigen Pünktchen aus sechs Partien. Aber das juckt die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim – nach bereits vier Siegen aus sieben Auswärtspartien – wenig. Kratzt nicht am Ego der Grün-Weißen, wie Cheftrainer Johannes Schön vor der lösbaren Aufgabe am Sonntag (14.30 Uhr) gegen Kellerkind TuS Knittelsheim durchblicken lässt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir hatten bisher ein deutlich schwereres Heimprogramm gehabt, mit fast ausschließlich Gegnern aus dem oberen Drittel“, argumentiert Schön. Daher messe man Platz 16 im Heimtableau „keine große Bedeutung“ bei. „Wir sind realistisch genug, die bisherige Spielzeit einzuschätzen. Ob Heim- oder Auswärtsspiel – wir müssen weiter punkten, das ist uns bewusst.“
Fakt ist: Die Spielvereinigung ist von Zuschauerzuspruch nicht gerade verwöhnt. Arg attraktiven Fußball konnte sie aufgrund der starken Gegner am Blumengarten und der Personalmisere bisher nicht bieten. Das soll anders werden. „Wir haben uns zu Saisonbeginn vorgenommen, wieder mehr zur Einheit zu werden“, sagt Schön. „Mit mehr Strahlkraft, um attraktiver auch für die Zuschauer zu werden. Die Mannschaft ist super zusammengewachsen, jetzt müssen wir eben auch die Ergebnisse noch konstanter positiver gestalten. Dafür hilft es, endlich mal alle Mann regelmäßig an Bord zu haben.“
Doch auch gegen das schwächste Auswärtsteam der Liga wird es kein Selbstläufer. „Knittelsheim ist eine kämpferische Mannschaft mit Leidenschaft“, weiß der Gau-Algesheimer. „Wobei wir gegen Worms gezeigt haben, dass die Mannschaft auch das kann. Das wird gegen Knittelsheim ganz entscheidend sein. Mit der aktuellen Entwicklung, dass wir nach und nach wieder alle Spieler zurückbekommen, ist es natürlich unser Ziel, gegen einen direkten Konkurrenten drei Punkte zu holen.“