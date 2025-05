„Punkte, mit denen man nicht rechnen konnte“: Hohenfurch siegt bei Topteam Moorenweis

„Das waren Punkte, mit denen man nicht rechnen konnte“, gab Resch nach dem Abpfiff zu. Der TSV Moorenweis war bis unter die Haarspitzen motiviert, nachdem bereits am Samstag der SC Weßling im Derby gegen den TSV Oberalting gepatzt hatte. Mit einem Sieg hätte der Dritte der Rangliste nach Punkten zum Zweiten aufgeschlossen. Doch so leicht, wie sich der Aufstiegsaspirant die Aufgabe gegen den Aufsteiger vorgestellt hatte, wurde sie nicht. „Es war wieder eine gute Mannschaftsleistung“, stellte Resch klar, dass sich sein Team von Beginn an nach Kräften gegen die drohende Niederlage wehrte. Weil David Fischer bereits nach elf Minuten einen sauberen Spielzug mit der 1:0-Führung abschloss, stieg das Selbstvertrauen bei den Gästen, während die Platzherren auf einmal nervös wurden. „Die haben sich ein bisschen an der Ehre gepackt gefühlt“, so Resch, der Treffer habe Wirkung gezeigt.

Nachdem seine Elf ein paar gute Möglichkeiten ausgelassen hatte, um den Vorsprung auszubauen, kam der TSV kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich. Den Elfmeter, den Benedikt Dumhard verwandelte, fand Resch jedoch äußerst fragwürdig. „Das war eine harte Entscheidung.“ Seine Kicker ließen sich nach dem Seitenwechsel aber nicht aus der Bahn werfen. Dazu war auch der Druck, den Moorenweis entwickelte, zu gering. „Ich habe gedacht, die kommen jetzt“, wunderte sich der Coach. Weil die Platzherren nicht wollten, sahen die Hohenfurcher ihre Chance. Nico Prinzing gelang sieben Minuten vor dem Abpfiff nach einem Konter der entscheidende Treffer zum 2:1-Endstand. Das Anrennen des TSV in der Schlussphase kam viel zu spät.