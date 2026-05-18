Punkte in der Ferne – gerne!

Blickte zufrieden auf die Partie seiner Wittlicher Rot-Weißen in Kirchberg zurück: Trainer Yusuf Emre Kasal. – Foto: Andreas Klein

Beim Aufstiegsspiel des Ahrweiler BC waren die Hochwälder letztlich nur Statisten, die keine Mittel fanden, um dem jetzigen Meister Paroli zu bieten. Bereits zur Pause lag die SGH aussichts- und chancenlos mit 0:5 hinten. Entsprechend euphorisch wurde von den über 450 Zuschauern auch der Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gefeiert. „Man hat gemerkt, dass bei uns einige Leistungsträger gefehlt haben und dass die Luft nach dem sicheren Klassenerhalt dann noch ein wenig raus war. Daher hatten wir am Ende wenig entgegenzusetzen und haben gegen die beste Mannschaft der Liga verloren. Wir gratulieren Ahrweiler zum hochverdienten Aufstieg in die Oberliga“, sagte Fabian Mohsmann, Trainer der Hochwälder.

Zuschauer: 462

Tore: 1:0 Luca Marx (9.), 2:0 Thomas Idel (25.), 3:0 Luca Marx (29.), 4:0 Tim Schirmer (34.), 5:0 Thomas Idel (41.)

SG Arzfeld – SV Eintracht Trier II 0:3 (0:2)

Im letzten Heimspiel verabschiedet sich die SG Arzfeld mit einer 0:3-Niederlage von den eigenen Fans aus der Rheinlandliga. Trotz der Niederlage sah SGA-Coach Florian Moos, der auch das Tor hütete, einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht und hätten auch den einen oder anderen Treffer erzielen können, da waren wir aber einfach nicht konsequent genug. Trier war dominant, wir hatten aber schon unsere Gelegenheiten.“ Zudem stand die Verabschiedung von Routinier Julian Propson im Fokus. „Er war 20 Jahre lang immer eine tragende Säule im Verein. Er hat sich immer geopfert und nun drei Aufstiege hinter sich, daher wird er von vielen im Umfeld des Vereins auch als Legende bezeichnet“, so Moos.

Die Trierer U23 feierte letztlich einen unaufgeregten und souveränen Auswärtssieg, der die Chance auf den dritten Platz weiterhin am Leben hält. Dennoch haderte der SVE-Trainer nach der Partie mit der Chancenverwertung. „Es war ein verdienter Sieg, bei dem wir aber vor allem in der zweiten Halbzeit zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen sind“, sagte Holger Lemke.

Die Führung erzielte Vincent Boesen, der nach einer Balleroberung von Inza Yere und dem folgenden Querpass nur noch einschieben musste. Noch vor der Pause erhöhte Soumah Morlaye per Abstauber nach einem Freistoß auf 2:0.

Im zweiten Durchgang war es Yere, der nach einer Kombination über Thomas Rotundu und Vincent Boesen das 3:0 für die Trierer Eintracht erzielte. Die besten Chancen der Hausherren vereitelte SVE-Schlussmann Lennard Kieren, der gleich zwei Mal zur Stelle war.

SG Arzfeld: Moos – J. Propson (85. Trenz), Biewald (78. J. Kockelmann), N. Kockelmann (67. Ewen), Schmitz, Jakob Lempges (78. Blehm), Morgens, B. Propson, Juchmes (67. Johannes Lempges), Mayers, Antony

SV Eintracht Trier II: Kieren – Maurer, Erasmy, Schuch, Kushnarenko (63. Yavuz), Wacht, Morlaye, Boesen, Marx, Jost (70. Rotundu), Yere

Schiedsrichter: Dominik Franklin (Wintrich)

Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Vincent Boesen (26.), 0:2 Soumah Morlaye (32.), 0:3 Inza Yere (72.)

SV Eintracht Mendig – FC Bitburg 0:4 (0:0)

„Für uns galt es den Fokus oben zu halten. Im ersten Durchgang haben wir uns da noch schwergetan und zu umständlich gespielt. Wir haben dann Joshua Bierbrauer im Sturmzentrum gebracht, wodurch sich über die Außenbahnen deutlich mehr Räume und Anspielstationen in den Schnittstellen ergaben“, meinte Fabian Ewertz, Coach der Bitburger, nach dem souveränen Auswärtssieg in Mendig.

Kevin Fuchs (59.) brachte die Gäste nach rund einer Stunde in Führung. Der eingewechselte Joshua Bierbrauer sorgte mit zwei Treffern, jeweils nach Eckbällen, für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Pascal Müller, der nach einer Kombination über die rechte Seite von Kevin Fuchs in Szene gesetzt wurde und per Volleyabnahme zum 4:0 vollendete.

FC Bitburg: Lautwein – Merker, Hoor (62. Müller), Floß (78. Mourad), Fisch, N. Fuchs, Wagner (46. Bierbrauer), K. Fuchs (87. Morbach), Nosbisch (81. Kieren), Kusch, Sterges

Schiedsrichter: Noah Netten (Lahnstein)

Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Kevin Fuchs (59.), 0:2 Joshua Bierbrauer (66.), 0:3 Joshua Bierbrauer (81.), 0:4 Pascal Müller (87.)

TuS Kirchberg – SV Rot-Weiss Wittlich 0:4 (0:2)

Rot-Weiss Wittlich lässt auch nach dem gestrigen Aufstieg des Ahrweiler BC nicht locker und stimmt sich mit einem 4:0-Auswärtssieg in Kirchberg allmählich auf die Relegation ein. Ayman Habbouchi (5.) brachte die Gäste früh in Führung: Er musste den Ball nach einem Freistoß von Ralf Rizvani und einer Kopfballvorlage von Gabriel Harig nur noch über die Linie drücken. Noch vor der Pause erhöhte Meliani Saim (31.) nach einer Hereingabe von Timo Wollny auf 2:0 für die Wittlicher.

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Nach der Pause sorgte Mohammad Rashidi mit einem Kopfballtreffer für die Vorentscheidung, ehe Lennart Poth den 4:0-Endstand markierte. „Wir wollten im Flow bleiben und vor der Relegation nicht zurückschalten. Das haben wir sehr gut hinbekommen. Kirchberg hat uns im ersten Durchgang mit einer intensiven und körperbetonten Spielweise viel abverlangt, nach dem 3:0 war die Partie dann aber entschieden“, sagte Yusuf Kasal, Coach der Rot-Weißen.

SV Rot-Weiss Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi (67. Poth), Rizvani (59. Bayraktar), Saim, Kahyaoglu, Bibaku (67. Littau), Uhlig, Habbouchi, Wollny (59. Schmitz), Moroz (59. Heck)

Schiedsrichter: Sebastian Hoppe (Altendiez)

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Ayman Habbouchi (5.), 0:2 Meliani Saim (31.), 0:3 Mohammad Rashidi (50.), 0:4 Lennart Poth (86.)