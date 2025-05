Punkte im Tabellenkeller hart umkämpft - auch Werlte verliert

Der Spieltag in der Emslandliga ist bereits vorbei und brachte einige spannende Ergebnisse. Bokeloh hat die Bezirksliga selbst in der Hand, während Börger beim Tabellennachbarn in Baccum eine Niederlage hinnehmen musste. Der SV Flechum startete souverän ins Schützenfest, doch der Haselünner SV musste eine Niederlage gegen den SV Lengerich-Handrup einstecken. Der VfL Rütenbrock befindet sich nach der sechsten Niederlage in Folge im Tabellenkeller und sucht dringend nach Punkten. Überraschend punktete Dalum beim Ligaprimus, was für viel Aufsehen sorgte, und der SV Concordia Emsbüren untermauerte erneut seinen Aufstiegswillen. Insgesamt war es ein abwechslungsreicher Spieltag voller wichtiger Entwicklungen in der Liga!

Nach ausgeglichenem Beginn brachte Lübbers die Gastgeber in der 21. Minute in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Johannes Gertken köpfte nur drei Minuten später eine präzise Ecke von Heiner Müller zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Bis zur Pause entwickelte sich ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gäste, die jedoch mehrfach am Abschluss scheiterten.

Mit Blick auf das Aufstiegsrennen ist nun alles möglich: Nach der Niederlage von Verfolger Leschede hat der SV Bokeloh den Sprung in die Bezirksliga in eigener Hand. Zwei Siege fehlen noch – der Countdown läuft.

Von Beginn an dominierte die Heimelf die Partie und ließ dem Gegner keine Luft zum Atmen. Felix Greskamp eröffnete in der 18. Minute per Elfmeter die Torjagd, nachdem Robin Bürschen im Strafraum zu Fall gebracht worden war. In der 36. Minute folgte das Highlight des Spiels: Mathis Thünemann tankte sich über außen durch, ließ den Torwart stehen und schob cool zum 2:0 ein. Kurz vor der Pause erhöhte Ben Reisiger nach Vorarbeit von Tom Backs auf 3:0 – der Widerstand der Gäste war spätestens jetzt gebrochen.

Der SV Bokeloh hat am 28. Spieltag der Kreisliga einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen Schlusslicht Rot-Weiß Heede eingefahren und sich damit in eine ausgezeichnete Ausgangsposition im Aufstiegsrennen gebracht.

Von der ersten Minute an dominierte der SV Flechum das Geschehen, agierte aggressiv in den Zweikämpfen und zielstrebig im Offensivspiel. Bereits zur Pause stand eine hochverdiente 3:0-Führung zu Buche. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Flechum tonangebend und legte sofort nach. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gastgeber blieb nur ein Strohfeuer – Flechum behielt die Kontrolle und stellte mit dem 5:1 den Endstand her.

Der SV Flechum hat sich am Freitagabend mit einem klaren 5:1-Auswärtserfolg bei BW Papenburg U23 in starker Verfassung präsentiert und damit einen optimalen Auftakt ins Schützenfest-Wochenende gefeiert.

Rütenbrock rutscht tiefer – Sechste Niederlage in Folge Der VfL Rütenbrock bleibt im Abstiegskampf der Emslandliga weiter ohne Befreiungsschlag. Gegen den SV Teglingen kassierte die Mannschaft die sechste Niederlage in Serie – 0:1 hieß es am Ende auf heimischem Platz. Dabei begann die Partie vielversprechend: Rütenbrock zeigte in der ersten Halbzeit eine couragierte Leistung, erspielte sich mehrere Möglichkeiten und schien durch Max Hermes sogar in Führung zu gehen – der Treffer wurde jedoch zur Verwunderung vieler nicht anerkannt. Nach dem Seitenwechsel ein völlig anderes Bild: Die Gastgeber verloren die Kontrolle, fanden nicht mehr in die Zweikämpfe und ließen in der Rückwärtsbewegung zu viele Räume. In dieser Phase fiel auch der entscheidende Treffer zugunsten des SV Teglingen. Während direkte Konkurrenten wie Flechum, Lengerich und Dalum dreifach punkteten, wird die Luft im Tabellenkeller für Rütenbrock zunehmend dünner. Nun stehen zwei entscheidende Partien bevor: Auswärts in Haselünne und zum Abschluss das wohl richtungsweisende Heimspiel gegen den Mitkonkurrenten aus Flechum. Der Klassenerhalt ist weiterhin möglich – doch dafür muss jetzt gepunktet werden.

Lebenszeichen im Abstiegskampf: Sensationssieg gegen den Tabellenführer Ein kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf setzte die Mannschaft des SV Dalum's am Sonntag mit einem überraschenden, aber verdienten 3:2-Auswärtssieg beim designierten Bezirksliga-Aufsteiger Werlte. Nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem 0:2-Rückstand zeigte das Team im zweiten Durchgang ein völlig anderes Gesicht. Werlte dominierte die Anfangsphase, profitierte von Unsicherheiten und zahlreichen Fehlpässen des Gegners und ging verdient mit 2:0 in die Pause. Doch nach dem Seitenwechsel drehte die Partie: Winterneuzugang Philipp Müller eröffnete mit seinem ersten Saisontor in der 55. Minute die Aufholjagd. In der 68. Minute traf Fabian Alferink zum Ausgleich, ehe erneut Müller in der Nachspielzeit (90.+1) per Lupfer den viel umjubelten Siegtreffer erzielte – eingeleitet durch einen langen Abschlag von Keeper Fabian Koers, der zuvor mehrfach glänzend parierte. Mit diesem Coup wahrt Dalum nicht nur die Chance auf den Klassenerhalt, sondern vermieste dem Tabellenführer die Aufstiegsfeier im eigenen Stadion. Am kommenden Wochenende ist die Dalum spielfrei, bevor am 25. Mai das wichtige Auswärtsspiel beim SV Listrup ansteht.