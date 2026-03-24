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Allgemeines
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Punkte geteilt, Tore auf Null: Das Play-off-System in Belgien
Sobald die reguläre Saison mit ihren 30 Spieltagen beendet ist, teilt sich die Liga in drei Gruppen auf. Dabei werden die bisherigen Leistungen wie folgt gewertet:
Sobald die reguläre Saison mit ihren 30 Spieltagen beendet ist, teilt sich die Liga in drei Gruppen auf. Dabei werden die bisherigen Leistungen wie folgt gewertet:
1. Die Punkte: Halbierung und Rundung In den Champions' Play-offs (Platz 1–6) sowie den Europe Play-offs (Platz 7–12) werden die in der Hauptrunde erzielten Punkte halbiert.
Rundungsregel: Endet die Halbierung auf „,5“ (z. B. bei 55 Punkten ergibt das 27,5), wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet (in diesem Fall auf 28).
Der „Halbe-Punkt“-Malus: Dieser geschenkte halbe Punkt ist ein Tie-Breaker. Wenn zwei Teams am Ende der Play-offs punktgleich sind, steht das Team höher, das keine Aufrundung benötigt hat.
Ausnahme Abstiegsrunde: In den Relegation Play-offs (Platz 13–16) werden die Punkte komplett (zu 100 %) mitgenommen. Hier gibt es keine Halbierung.
2. Die Tore: Kompletter Neustart Im Gegensatz zu den Punkten werden die Tore nicht in die Play-off-Runden übernommen. Tordifferenz auf Null: Alle Teams starten in der Play-off-Tabelle mit einem Torverhältnis von 0:0.
Bedeutung: Die in der Hauptrunde erzielten Tore dienen nach dem Split nicht mehr als Entscheidungskriterium bei Punktgleichheit. Es zählen in der Play-off-Tabelle nur noch die Tore, die auch innerhalb dieser Zusatzrunde erzielt werden.
Entscheidungskriterien bei Punktgleichheit Sollten zwei Mannschaften nach Abschluss der Play-offs die gleiche Punktzahl haben, wird die Rangfolge nach dieser strengen Priorität festgelegt:
Vorteil ohne Aufrundung: Wer keinen „halben Punkt“ geschenkt bekommen hat, steht vorne.
Platzierung der Hauptrunde: Wer die reguläre Saison auf einem höheren Tabellenplatz beendet hat, gewinnt den Vergleich.
Spielergebnisse der Play-offs: Erst danach zählen Siege, Tordifferenz und erzielte Tore innerhalb der Play-off-Runde.
Wichtiger Hinweis: Ab der kommenden Saison 2026/27 schafft Belgien diesen Modus ab. Die Liga kehrt zu einem klassischen System mit 18 Mannschaften und einer einfachen Tabelle ohne Play-offs und Punktehalbierung zurück.