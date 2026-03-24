Punkte geteilt, Tore auf Null: Das Play-off-System in Belgien Sobald die reguläre Saison mit ihren 30 Spieltagen beendet ist, teilt sich die Liga in drei Gruppen auf. Dabei werden die bisherigen Leistungen wie folgt gewertet: von Gerd Jung · Heute, 14:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Meiki Graff

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Der Play-off-Modus der Jupiler Pro League Sobald die reguläre Saison mit ihren 30 Spieltagen beendet ist, teilt sich die Liga in drei Gruppen auf. Dabei werden die bisherigen Leistungen wie folgt gewertet: 1. Die Punkte: Halbierung und Rundung

In den Champions' Play-offs (Platz 1–6) sowie den Europe Play-offs (Platz 7–12) werden die in der Hauptrunde erzielten Punkte halbiert.

Rundungsregel: Endet die Halbierung auf „,5“ (z. B. bei 55 Punkten ergibt das 27,5), wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet (in diesem Fall auf 28).

Der „Halbe-Punkt“-Malus: Dieser geschenkte halbe Punkt ist ein Tie-Breaker. Wenn zwei Teams am Ende der Play-offs punktgleich sind, steht das Team höher, das keine Aufrundung benötigt hat.

Ausnahme Abstiegsrunde: In den Relegation Play-offs (Platz 13–16) werden die Punkte komplett (zu 100 %) mitgenommen. Hier gibt es keine Halbierung. 2. Die Tore: Kompletter Neustart

Im Gegensatz zu den Punkten werden die Tore nicht in die Play-off-Runden übernommen. Tordifferenz auf Null: Alle Teams starten in der Play-off-Tabelle mit einem Torverhältnis von 0:0. Bedeutung: Die in der Hauptrunde erzielten Tore dienen nach dem Split nicht mehr als Entscheidungskriterium bei Punktgleichheit. Es zählen in der Play-off-Tabelle nur noch die Tore, die auch innerhalb dieser Zusatzrunde erzielt werden.