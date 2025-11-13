Punkte gehen nach Hoyerswerda

Das Landesklassen Spiel der Staffel Ost vom 10. Spieltag zwischen dem FSV Oderwitz 02 und dem Hoyerswerdaer FC wurde vom Sportgericht des Sächsischen Fussball-Verband mit 0:2 Toren und null Punkten gegen den FSV Oderwitz 02 und mit 2:0 Toren und drei Punkten für den Hoyerswerdaer FC gewertet.

Die Partie endete am Samstag, dem 01.11.2025 auf dem Kunstrasenplatz am Schlechteberg in Ebersbach mit 2:1 (1:0) für den FSV Oderwitz 02. Dabei wechselten die Oderwitzer in der 90. Spielminute den Spieler André Cerwinka ein, welcher nicht auf dem Spielformular stand. Daraufhin legte der Hoyerswerdaer FC Protest ein und wurde am Dienstag, dem 11.11.2025 vom SFV Sportgericht zum Sieger der Partie erklärt.