Punkte bleiben in Haidlfing

Beim Spiel der 1. Mannschaften standen sich zwei Gewinner des ersten Spieltages gegenüber. Die Begegnung stand unter der ruhigen Leitung von Schiedsrichter Jakob Süß. Spielertrainer Stoiber musste seine Anfangsformation, aufgrund der Verletzung von Mittelfeldmotor Sebastian Glück umbauen. Der SVH übernahm trotzdem von Beginn an das Zepter und die Gäste aus Laberweinting zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück. Die erste nennenswerte Chance nutzte Jonas Straßl in der 14. Minute nach Zuspiel von Niklas Sagmeister zur 1:0 Führung für die Hausherren. Die Gäste wachten nun etwas auf und kamen mit Standards immer wieder in die Nähe des Haidlfinger Sechzehners. Der gut haltende Weintinger Torwart parierte Mitte der ersten Hälfte einige Chancen des SVH. Der Ausgleichstreffer der Gäste fiel in der 35. Minute dann etwas glücklich. Der Ball blieb im Sechzehner im durchnässten und tiefen Rasen hängen und Angelo Stuber staubte zum Ausgleich ab. Die Gastgeber schüttelten sich etwas und gingen wieder in den Angriffsmodus über. Klare Chancen blieben bis zur Pause aus. Haidlfing kam unverändert aus der Halbzeit und Weinting stellte die Sturmreihe um. In der 49. Minute belohnte sich Michael Schrögmeier für seine gute Leistung und brachte den SVH abermals in Führung. Nach Zuspiel von Straßl jagte er die Kugel aus 18m unter die Latte. Daraufhin hatte Niklas Sagmeister eine dicke Chance, doch sein Abschluss wurde abgefälscht und trudelte am Pfosten vorbei. Dann konnte sich Torwart Rummelsberger zwei mal auszeichnen. Er parierte sowohl einen gefährlichen Freistoß, als auch eine 1:1 Situation und verhinderte den Ausgleich. Der eingewechselte Max Reithmaier entschied dann in der 78. Minute die Begegnung. In Mittelstürmermanier versenkte er die Kugel per Kopf nach Flanke von Tim Fischer. Den Schlusspunkt setzte Patrick Schmid in der 84. Minute. Sehr gut vorbereitet von Lukas Fischer und Maico Simmeth zog Schmid aus 20m ab und der Ball schlug im Kasten der Gäste ein.

Ein verdienter Heimerfolg des SVH, aufgrund des deutlichen Chancenplus und der mehrheitlichen Spielanteile.