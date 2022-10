Punkte am grünen Tisch

Nach dem Nichtantritt der Ruppersdorfer Reservemannschaft zum Auswärtsspiel der Kreisklasse Staffel 3 bei der Spielgemeinschaft Seifhennersdorfer SV/TSV Großschönau II musste am grünen Tisch über die Wertung der Partie entschieden werden. Das Sportgericht des Oberlausitzer Fussballverbandes wertete die Begegnung des 4. Spieltages mit 2:0 Tore und drei Punkten für die Spielgemeinschaft aus Seifhennersdorf und Großschönau und mit 0:2 gegen den TSV 1890 Ruppersdorf II. Die Begegnung war am Sonnabend, den 08.10.2022 auf dem Jahnsportplatz in Seifhennersdorf angesetzt. Zudem wurde entschieden das Rückspiel am 11. Spieltag zu drehen und in Seifhennersdorf auszutragen. (gs)