Punktabzug zerstört Aufstiegsträume

Mainz. Nach der 0:2-Niederlage am Grünen Tisch gegen den TSV Mommenheim haben die Bezirksliga-Fußballer von Aufsteiger TSG Bretzenheim 46 II praktisch keine Aufstiegschancen mehr. Neun Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf den Zweiten SV Horchheim acht Punkte. Wobei die TSG-Zweite sowieso nicht aufsteigen dürfte, müsste die Erste aus der Verbandsliga runter – und diesbezüglich wohl auch keinerlei Ambitionen hegt.

So., 16.03.2025, 12:30 Uhr

Zur Erinnerung: Die Mommenheimer bekamen das am 16. März mit 1:2 verlorene Duell laut Urteil der Verbandsspruchkammer als gewonnen gewertet, weil die Bretzenheimer einen Spieler eingesetzt hatten, der nicht spielberechtigt war. Der TSG war das nicht zum ersten Mal passiert. Bereits im Juni 2023 hatte der Verbandsliga-Unterbau der 46er in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga gegen Pfeddersheim II einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt. Der Gegner hatte damals Protest gegen die Wertung des Rückspiels eingelegt, das die TSG 5:1 gewonnen hatte – nach dem Urteil der Verbandsspruchkammer waren die Aufstiegsträume der 46er geplatzt. Obwohl sie das stärkere Team stellten. Ein Jahr später stiegen die Jungs von Rauf Acar dann doch auf und spielen nun eine gute Rolle in der Liga.

„Fehler passieren“ – Bretzenheim-Verantwortlicher äußert sich