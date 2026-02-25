Punktabzug & satte Geldstrafe für die Bayern-Amateure

Stein des Anstoßes: Die Fans der Bayern-Amateure mit einem Feuerwerk am 5. Dezember 2025 im Heimspiel gegen den SV Wacker Burghausen. – Foto: Imago Images

Nach dem geglückten Auftakt in die Frühjahrsrunde folgt die Hiobsbotschaft: Punktabzug und Geldstrafe für den FC Bayern München II in der Regionalliga Bayern! Das Sportgericht Bayern des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) unter Vorsitz von Heiko Loder hat den FC Bayern München II wegen pyrotechnischer Vorfälle rund um das Spiel beim SV Wacker Burghausen am 5. Dezember 2025 zu einer Geldstrafe in Höhe von 26.000 Euro sowie dem Abzug eines Punktes verurteilt. Es ist bereits der zehnte Verstoß des Münchner Anhangs in der laufenden Saison. Das Urteil ist rechtskräftig, die Tabelle wurde entsprechend korrigiert.

In der Nachholpartie des 9. Spieltags hatten Anhänger des FC Bayern München II in Burghausen wiederholt pyrotechnische Gegenstände abgebrannt und damit auch Spieler auf dem Feld akut gefährdet. Die Partie musste zweimal vom Schiedsrichter unterbrochen werden. Das Sportgericht ahndet damit schon zum zehnten Mal in dieser Saison der Regionalliga Bayern einen Verstoß des FCB-Anhangs gegen die Platzdisziplin.

Das Sportgericht Bayern weist in seinem Urteil ausdrücklich darauf hin, dass die verhängte Geldstrafe vom handelnden Täter gemäß Entscheidung des Bundesgerichtshofes zivilrechtlich zurückverlangt werden kann. Außerdem sieht die Rechts- und Verfahrensordnung (RVO) des Bayerischen Fußball-Verbandes in § 46 Abs. 5 vor, dass die Strafe binnen eines Jahres bei täterorientiertem Ermitteln auf Antrag reduziert werden kann. Auch kann der Punktabzug bei täterorientiertem Ermitteln und sportgerichtlicher Ahndung rückgängig gemacht werden, wenn der Verein binnen drei Monaten, spätestens jedoch fünf Wochen vor dem letzten Spieltag der Saison einen entsprechenden Antrag stellt.



