Punktabzug und saftige Geldstrafe für FC Bayern II – Auch Türkgücü muss nach Spielabsage zahlen

München – Die abgelaufene Regionalliga-Saison hat für zwei Münchner Vereine noch ein Nachspiel. Für die Absage des Spiels gegen Viktoria Aschaffenburg bekommt Türkgücü München eine hohe Geldstrafe. Noch härter trifft es den FC Bayern II. Wie der Bayerische Fußball-Verband (BFV) mitteilt, bekommen auch die Amateure neben einem saftigen Bußgeld noch einen Punktabzug. So hat das Sportgericht Bayern geurteilt. Die Tabelle in der Regionalliga wird dadurch nochmal durcheinandergewürfelt.

Dem FC Bayern II wird demnach in der Saison 2024/2025 ein Punkt abgezogen. Darüber hinaus muss der Verein eine Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro bezahlen. Das Urteil ist rechtskräftig. Das Gericht ahndet damit Vorfälle aus der Partie der Münchner gegen den 1. FC Schweinfurt am 17. April. Bei dem Spiel waren im Gästeblock mehrere Leuchtraketen sowie ein Rauchtopf gezündet worden. „Weil es sich bereits um den siebten Vorfall dieser Art in der aktuellen Spielzeit handelt, war ein Punktabzug vorzunehmen und die Geldstrafe entsprechend zu erhöhen“, erklärt der BFV.

Auch Türkgücü München wird für sein Vorgehen bestraft. Wie erwartet wird die kurzfristig abgesagte Partie am letzten Spieltag gegen Viktoria Aschaffenburg mit 2:0 für die Unterfranken gewertet. Das Sportgericht belegte Türkgücü zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 7000 Euro wegen „Verursachen eines Spielausfalls“. Der Verein hatte erneut bei einem Heimspiel keine geeignete Spielstätte nachweisen können. Als Grund gaben die Verantwortlichen an, dass die Ausweichspielstätte in Heimstetten zu teuer sei. Türkgücü hätte dafür rund 11.500 Euro bezahlen müssen. Es ist nicht die erste hohe Geldstrafe für den Club. Auch für die abgesetzte Partie gegen Wacker Burghausen bekam Türkgücü eine Buße aufgebrummt.

Würzburg-Fans sorgten für Skandal

Hart geht das Sportgericht gegen die Würzburger Kickers vor. Die Fans der Würzburger hatten bei der Partie in Schweinfurt für einen Skandal gesorgt. Den Kickers werden – ebenfalls noch in der Saison 2024/2025 – vier Punkte abgezogen. Dazu kommt eine Geldstrafe in Höhe von 22.000 Euro. Bis zum 4. August muss der Verein seinen Heim-Fanblock am Dallenberg sperren. Das Urteil ist rechtskräftig. (vfi)