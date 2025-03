Punktabzug nach Eklat: TBS verliert die Tabellenspitze

Ein skandalöser Vorfall beim Spiel zwischen FC Union Tornesch und TBS Pinneberg führte zu einem Spielabbruch und hat nun erhebliche Konsequenzen für TBS. Ein Vorstandsmitglied des Vereins attackierte Personen auf der gegnerischen Bank, was nicht nur zum Abbruch der Partie führte, sondern auch zu einem Punktabzug für TBS Pinneberg. Infolgedessen übernimmt der FK Nikola Tesla die Tabellenführung in der Landesliga Hammonia.

Das Landesliga-Topspiel zwischen FC Union Tornesch und TBS Pinneberg am vergangenen Sonntag nahm eine unerwartete Wendung, als es in der 86. Minute beim Stand von 2:0 für Tornesch zu tumultartigen Szenen kam. Ein Vorstandsmitglied von TBS Pinneberg sprang über die Absperrung und griff Personen auf der Tornescher Trainerbank an. Schiedsrichter Max Beyer entschied daraufhin, das Spiel abzubrechen.

Reaktionen von TBS Pinneberg