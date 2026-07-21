 2026-07-21T12:15:24.401Z

Ligabericht

Punktabzug? Jetzt trifft es auch einen Wetzlarer Fußballclub

Teaser KLB WETZLAR: +++ Erst viele Warnungen, dann der Fall Marburg II: Jetzt hat es auch den B-Ligisten SC Münchholzhausen/Dutenhofen II getroffen. Wie die Wetzlarer auf den Punktabzug reagieren +++

von Redaktion · Heute, 15:56 Uhr · 0 Leser
Erklärt sich zum Punktabzug für seinen SC Münchholzhausen/Dutenhofen II: der Sportliche Leiter Marco Emmerich. (Archivbild) © Florian Gümbel
Erklärt sich zum Punktabzug für seinen SC Münchholzhausen/Dutenhofen II: der Sportliche Leiter Marco Emmerich. (Archivbild) © Florian Gümbel

Verlinkte Inhalte

KLB Wetzlar
SC Münch/Dut II

Wetzlar. Jüngst hat die Reserve des VfB Marburg in der Fußball-Kreisoberliga Nord ein böses Erwachen erlebt. Wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs in zwei Freundschaftsspielen droht dem Verein ein Abzug von sechs Punkten für die Meisterschaftsrunde. Noch ist der Fall aber nicht final entschieden, da der Club auf Nachfrage dieser Redaktion Einspruch einlegen wollte. Die Marburger sagten hierzu: „Wir wissen, dass wir etwas falsch gemacht haben, aber einen Vorsatz kann ich nicht erkennen. Außerdem würden wir für denselben Fehler zweimal bestraft. Deshalb werden wir aller Voraussicht nach Einspruch einlegen.“

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.