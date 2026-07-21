Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Punktabzug? Jetzt trifft es auch einen Wetzlarer Fußballclub
Teaser KLB WETZLAR: +++ Erst viele Warnungen, dann der Fall Marburg II: Jetzt hat es auch den B-Ligisten SC Münchholzhausen/Dutenhofen II getroffen. Wie die Wetzlarer auf den Punktabzug reagieren +++
Wetzlar. Jüngst hat die Reserve des VfB Marburg in der Fußball-Kreisoberliga Nord ein böses Erwachen erlebt. Wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs in zwei Freundschaftsspielen droht dem Verein ein Abzug von sechs Punkten für die Meisterschaftsrunde. Noch ist der Fall aber nicht final entschieden, da der Club auf Nachfrage dieser Redaktion Einspruch einlegen wollte. Die Marburger sagten hierzu: „Wir wissen, dass wir etwas falsch gemacht haben, aber einen Vorsatz kann ich nicht erkennen. Außerdem würden wir für denselben Fehler zweimal bestraft. Deshalb werden wir aller Voraussicht nach Einspruch einlegen.“