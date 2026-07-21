Punktabzug? Jetzt trifft es auch einen Wetzlarer Fußballclub

Erklärt sich zum Punktabzug für seinen SC Münchholzhausen/Dutenhofen II: der Sportliche Leiter Marco Emmerich. (Archivbild) © Florian Gümbel

Wetzlar. Jüngst hat die Reserve des VfB Marburg in der Fußball-Kreisoberliga Nord ein böses Erwachen erlebt. Wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Akteurs in zwei Freundschaftsspielen droht dem Verein ein Abzug von sechs Punkten für die Meisterschaftsrunde. Noch ist der Fall aber nicht final entschieden, da der Club auf Nachfrage dieser Redaktion Einspruch einlegen wollte. Die Marburger sagten hierzu: „Wir wissen, dass wir etwas falsch gemacht haben, aber einen Vorsatz kann ich nicht erkennen. Außerdem würden wir für denselben Fehler zweimal bestraft. Deshalb werden wir aller Voraussicht nach Einspruch einlegen.“