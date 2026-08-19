Punktabzug: Hypothek für Heftrich/Niederseelbach B-Ligist bekommt drei Punkte abgezogen, weil er in der eigenen Sportwoche einen nicht spielberechtigten Spieler aufgeboten hatte von Stephan Neumann · Gestern, 17:08 Uhr · 0 Leser

Die SG Heftrich/Niederseelbach muss einen Punktabzug in Kauf nehmen. – Foto: Sven Muntermann (Archiv)

Rheingau-Taunus. Tabellenstand nach vier Spielen in der Fußball-B-Liga Rheingau-Taunus: minus zwei Zähler. Das ist der Stand der Dinge für das Team der SG Heftrich/Niederseelbach, das mit einem Remis (3:3 gegen die SG Eltville II/Erbach I) und drei Niederlagen zu Buche steht. Und den Rucksack eines Drei-Punkte-Abzugs mit sich herumschleppt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Grund: Im Rahmen der eigenen Sportwoche war in einem Spiel ein Akteur zum Einsatz gekommen, für den kein Spielerpass und somit keine Spielberechtigung für die SG vorlag. Zwar sei er namentlich im Spielbericht aufgeführt worden, doch gespielt habe er „ohne Legitimation“, sagt Waldemar Triquart, Vorsitzender des Sportgerichts der Rheingau-Taunus-Fußballer.

„Der Verein hat gewusst, dass ein Spieler nicht eingesetzt werden darf, wenn kein Spielerpass vorliegt“, musste Triquart annehmen. Er urteilte anhand der Strafordnung des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) mit Strafen, wie er ausführt, die im Mindestbereich liegen. Konkret: Drei Punkte Abzug für die laufende B-Liga-Runde und 200 Euro Geldstrafe. Inzwischen ist die Rechtsmittelfrist abgelaufen, die Entscheidung ist unumstößlich. Hätte ein Spielerpass für den Akteur vorgelegen, hätte er bei der Sportwoche mitwirken dürfen. Auch wenn es für den Einsatz bei Pflichtspielen (in Liga oder Pokal) einen Sperrvermerk gegeben hätte, weil die Freigabe-Modalitäten ungeklärt sind. Ein Spielerpass erlaubt Einsätze bei Freundschaftsspielen. Einen Spieler ohne einen einzusetzen, ist nicht zulässig. SG beteuert: Kein Vorsatz