Punktabzug für FC 07 Bensheim Der FC 07 Bensheim steht wieder mit null Zählern da +++ In der Kreisliga A kriegt es der FC Ober-Abtsteinach mit starken Brandauern zu tun +++ SG Hammelbach/Scharbach erwartet ISC Fürth. von Michael Kochendörfer und Marcel Storch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der FC 07 Bensheim steht in der Kreisoberliga wieder mit null Punkten da. – Foto: Norbert Kaus (Archiv)

Bergstraße. Plötzlich steht der FC 07 Bensheim wieder mit null Zählern da. Eigentlich hatten die 07er am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga die ersten drei Punkte gegen die SG Lindenfels/Winterkasten eingefahren. 4:1 hieß es nach einem Doppelpack von Jan Turcanu sowie Treffern von Florian Budimir und Baris Özden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Drei Punkte Abzug für FC 07 Bensheim

Doch nun die bittere Nachricht: Dem FC 07 Bensheim wurden drei Punkte abgezogen, weil er in einem Testspiel einen nicht einsatzberechtigten Spieler eingesetzt hat. Der Punktabzug für den Absteiger aus der Gruppenliga ist auf Fußball.de bereits einberechnet. Heißt: Die Elf von Manuel Bucher fällt auf Rang 13 zurück und ist wie der SV Unter-Flockenbach II und die SG Lindenfels/Winterkasten nach drei Spieltagen noch punktlos. Am kommenden Sonntag ist der FSV Rimbach (15 Uhr) zu Gast, dann soll sich das aus Bensheimer Sicht ändern. Zwei Nachholspiele am Donnerstag in der A-Liga Bergstraße

Vor großen Herausforderungen stehen der FC Ober-Abtsteinach und die SG Hammelbach/Scharbach am Donnerstag und am folgenden Wochenende in der Fußball-Kreisliga A. Die Ober-Abtsteinacher treten im Nachholspiel bei der bisher makellos auftretenden SG Brandau/Gadernheim an (Donnerstag, 19.30 Uhr). Trainer Bjorn Hoppe ist zuversichtlich, dass sein Team wieder ein anderes Gesicht zeigt, wie zuletzt in Zotzenbach. Dafür hat sich der FCO zu Beginn der Woche bereits intensiv vorbereitet. Am Sonntag wartet zu Hause auf dem Hardberg die nächste große Herausforderung. Da stellt sich der spielstarke und bisher verlustpunktfreie Aufsteiger ISC Fürth vor. Dicke Brocken für den FCO.

SG Hammelbach/Scharbach mit 0:9 Toren in zwei Spielen Schweren Zeiten geht – wie nach den zahlreichen Abgängen erwartet – die SG Hammelbach/Scharbach in dieser Klasse entgegen. Keine leichte Aufgabe für den neuen Trainer Kevin Schröder. Der Start ging mit 0:9 Toren nach zwei Spielen gleich ordentlich daneben. Am Donnerstag, 19.30 Uhr, geht es zum etablierten TV Lampertheim und am Sonntag (Beginn 13 Uhr) zum Kellerderby bei der ebenso schlecht gestarteten FSG Riedrode II. Richtungsweisende Partien für die Schröder-Elf.





