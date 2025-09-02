Punktabzüge und/oder Geldstrafen: Was sagt der Fußball-Landesverband?

– Foto: Alexander Grimm

Ein Thema wird bei den Vereinen und Teams aus Brandenburg derzeit heiß diskutiert: Die vom Fußball-Landesverband Brandenburg verhängten Strafen in Form von Punktabzügen und/oder Geldstrafen wegen Nichterfüllung der Schiedsrichtersollzahlen. Dazu läuft derzeit auch eine Umfrage auf FuPa, hier kann noch mitgemacht werden. Auch der Fußball-Landesverband Brandenburg hat sich geäußert.

Henry Blumenroth, Pressesprecher des Fußball-Landesverbandes Brandenburg, teilt auf FuPa-Anfrage das Folgende mit: "Wir beschäftigen uns damit aktuell intensiv intern im Verband und suchen nach bestmöglichen Lösungen für unsere Clubs. Schon jetzt freuen wir uns durch verschiedene flankierende Maßnahmen über wachsende Schiri-Zahlen. In den letzten drei Jahren ist die Zahl der Unparteiischen im FLB um 132 auf derzeit 1.567 aktive Unparteiische gestiegen – darunter 80 Frauen. Das macht uns sehr glücklich und wir danken allen Vereinen und Kreisen, die bei Ausbildung und Meldung unterstützen.

Die meisten neuen Schiedsrichter sind sehr jung und werden durch ein Patensystem eng begleitet. Zudem bieten die Kreise umfangreiche Nachwuchsförderlehrgänge an, sodass jeder Anwärter auf seinem Weg bestmöglich betreut wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Entwicklung fortsetzen können – gleichzeitig bleibt es eine Daueraufgabe, noch mehr Menschen für das Schiedsrichterwesen zu begeistern.