Allgemeines
– Foto: Thomas Rinke

Punktabzüge: Diese 22 Vereine sind davon betroffen

Liste des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB)

Der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) hat eine Liste veröffentlicht, in denen die Vereine aufgeführt sind, welche Vereine von Punktabzügen wegen Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls betroffen sind. Hier ist sie:

Information zu Punktabzügen der Saison 2025/2026

  • Dem 1. FC Frankfurt wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
  • Dem Brandenburger SC Süd 05 wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
  • Dem FSV Union Fürstenwalde wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls sechs Punkte abgezogen.
  • Dem TuS 1896 Sachsenhausen wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls sechs Punkte abgezogen.
  • Dem FC Schwedt wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
  • Dem SV Falkensee-Finkenkrug wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
  • Dem SV Schwarz-Rot Neustadt wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
  • Dem SV Zehdenick 1920 wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls 3 Punkte abgezogen.
  • Dem FSV Rot-Weiß Prenzlau wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
  • Dem VfB Gramzow wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
  • Dem FV Blau-Weiß Briesen/Mark wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls sechs Punkte abgezogen.
  • Dem MTV Wünsdorf wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls 3 Punkte abgezogen.
  • Dem SV Blau-Weiß Dahlewitz wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls 3 Punkte abgezogen.
  • Dem SV Blau-Weiß Markendorf wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
  • Dem Teltower FV 1913 wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls zwei Punkte abgezogen.
  • Der SG Burg wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
  • Dem SV Grün-Weiß Lübben wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls sechs Punkte abgezogen.
  • Dem SV Motor Cottbus-Saspow wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
  • Dem SSV Einheit Perleberg wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
  • Dem SV Empor Schenkenberg wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
  • Dem SV Grün-Weiss Brieselang wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls zwei Punkte abgezogen.
  • Dem VfL Nauen wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.

In der Auflistung sind alle rechtskräftigen Urteile mit Punktabzug aufgeführt.

