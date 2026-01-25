Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Foto: Thomas Rinke
Punktabzüge: Diese 22 Vereine sind davon betroffen
Liste des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB)
Der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) hat eine Liste veröffentlicht, in denen die Vereine aufgeführt sind, welche Vereine von Punktabzügen wegen Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls betroffen sind. Hier ist sie:
Information zu Punktabzügen der Saison 2025/2026
Dem 1. FC Frankfurt wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
Dem Brandenburger SC Süd 05 wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
Dem FSV Union Fürstenwalde wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls sechs Punkte abgezogen.
Dem TuS 1896 Sachsenhausen wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls sechs Punkte abgezogen.
Dem FC Schwedt wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
Dem SV Falkensee-Finkenkrug wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
Dem SV Schwarz-Rot Neustadt wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
Dem SV Zehdenick 1920 wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls 3 Punkte abgezogen.
Dem FSV Rot-Weiß Prenzlau wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
Dem VfB Gramzow wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
Dem FV Blau-Weiß Briesen/Mark wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls sechs Punkte abgezogen.
Dem MTV Wünsdorf wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls 3 Punkte abgezogen.
Dem SV Blau-Weiß Dahlewitz wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls 3 Punkte abgezogen.
Dem SV Blau-Weiß Markendorf wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
Dem Teltower FV 1913 wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls zwei Punkte abgezogen.
Der SG Burg wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
Dem SV Grün-Weiß Lübben wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls sechs Punkte abgezogen.
Dem SV Motor Cottbus-Saspow wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
Dem SSV Einheit Perleberg wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
Dem SV Empor Schenkenberg wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls vier Punkte abgezogen.
Dem SV Grün-Weiss Brieselang wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls zwei Punkte abgezogen.
Dem VfL Nauen wurden wegen der Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls drei Punkte abgezogen.
In der Auflistung sind alle rechtskräftigen Urteile mit Punktabzug aufgeführt.