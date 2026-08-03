Punkt zum Auftakt: Bergisch Gladbach kann mit Punkt "sehr gut leben" Im Aufsteigerduell teilen sich der SV Bergisch Gladbach 09 und die SG Wattenscheid die Punkte. von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

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Die Regionalliga West ist zurück in der BELKAW Arena: Der SV Bergisch Gladbach 09 hat sich am ersten Spieltag ein 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Mitaufsteiger SG Wattenscheid 09 erkämpft. Vor 520 Zuschauern sicherten sich die Nullneuner damit den ersten Zähler nach fünf Jahren Abstinenz – auch wenn spielerisch noch reichlich Luft nach oben blieb.

Wattenscheider Dominanz in Durchgang eins Die Begegnung vor guter Kulisse entwickelte sich zunächst zu einer taktisch geprägten Partie, bei der sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Große Torchancen blieben in der Anfangsphase unter der Leitung von Schiedsrichter Kristijan Rajkovski aus Remscheid allerdings Mangelware. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen jedoch die Gäste von Trainer Przemek Czapp immer mehr die Kontrolle, verbuchten deutlich mehr Ballbesitz und setzten die Nullneuner zunehmend unter Druck. Mehrfach war SV-Keeper Robin Schulze mit starken Paraden zur Stelle, zudem rettete einmal der Pfosten für die Hausherren. 09-Coach Kevin Kruth zeigte sich auf der anschließenden Pressekonferenz ehrlich und verbuchte das Remis als Erfolg für die Moral: „Um ehrlich zu sein, ärgert uns das Ergebnis heute überhaupt nicht. Ich glaube, im Endeffekt können wir mit dem 1:1 sehr gut leben, wenn man sich die Art und Weise und die Inhalte anschaut, die heute geboten wurden. Wattenscheid hatte schon klar die Nase vorn. Was die Themen Körperlichkeit und Robustheit betrifft, haben wir definitiv noch Nachholbedarf. Das gilt allerdings auch für unser eigenes Spiel mit dem Ball – das Thema Mut war heute leider weniger vorhanden, als wir uns das gewünscht hätten.“

Heimelf effizient Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG Wattenscheid zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Kruth reagierte jedoch zur Pause und brachte mit Eliot Albert für Joel Kouekem ein neues Element für die Statik des Spiels. Ein Wechsel, der sich in den Luftduellen bezahlt machen sollte, um dem gegnerischen Druck zu entkommen. „Zur Halbzeit haben wir dann ein Stück weit umgestellt und mit Eliot Albert ein neues Element reingebracht, der in der letzten Linie viele Luftduelle bestritten hat“, erklärte Kruth. „Ich glaube, das hat uns extrem gutgetan, um die erste Pressinglinie von Wattenscheid, die uns sehr hoch angelaufen ist, zu überspielen.“