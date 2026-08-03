Punkt zum Auftakt: Bergisch Gladbach kann mit Punkt "sehr gut leben"

Die Regionalliga West ist zurück in der BELKAW Arena: Der SV Bergisch Gladbach 09 hat sich am ersten Spieltag ein 1:1 (0:0)-Unentschieden gegen Mitaufsteiger SG Wattenscheid 09 erkämpft. Vor 520 Zuschauern sicherten sich die Nullneuner damit den ersten Zähler nach fünf Jahren Abstinenz – auch wenn spielerisch noch reichlich Luft nach oben blieb.
Die Begegnung vor guter Kulisse entwickelte sich zunächst zu einer taktisch geprägten Partie, bei der sich beide Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. Große Torchancen blieben in der Anfangsphase unter der Leitung von Schiedsrichter Kristijan Rajkovski aus Remscheid allerdings Mangelware. Mit zunehmender Spieldauer übernahmen jedoch die Gäste von Trainer Przemek Czapp immer mehr die Kontrolle, verbuchten deutlich mehr Ballbesitz und setzten die Nullneuner zunehmend unter Druck. Mehrfach war SV-Keeper Robin Schulze mit starken Paraden zur Stelle, zudem rettete einmal der Pfosten für die Hausherren.
09-Coach Kevin Kruth zeigte sich auf der anschließenden Pressekonferenz ehrlich und verbuchte das Remis als Erfolg für die Moral: „Um ehrlich zu sein, ärgert uns das Ergebnis heute überhaupt nicht. Ich glaube, im Endeffekt können wir mit dem 1:1 sehr gut leben, wenn man sich die Art und Weise und die Inhalte anschaut, die heute geboten wurden. Wattenscheid hatte schon klar die Nase vorn. Was die Themen Körperlichkeit und Robustheit betrifft, haben wir definitiv noch Nachholbedarf. Das gilt allerdings auch für unser eigenes Spiel mit dem Ball – das Thema Mut war heute leider weniger vorhanden, als wir uns das gewünscht hätten.“
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG Wattenscheid zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Kruth reagierte jedoch zur Pause und brachte mit Eliot Albert für Joel Kouekem ein neues Element für die Statik des Spiels. Ein Wechsel, der sich in den Luftduellen bezahlt machen sollte, um dem gegnerischen Druck zu entkommen.
„Zur Halbzeit haben wir dann ein Stück weit umgestellt und mit Eliot Albert ein neues Element reingebracht, der in der letzten Linie viele Luftduelle bestritten hat“, erklärte Kruth. „Ich glaube, das hat uns extrem gutgetan, um die erste Pressinglinie von Wattenscheid, die uns sehr hoch angelaufen ist, zu überspielen.“
Zwar belohnten sich die Gäste in der 69. Minute zunächst für ihren Aufwand, als Finn Wortmann die zu diesem Zeitpunkt verdiente 0:1-Führung für die Wattenscheider markierte, doch die Nullneuner steckten nicht auf. In der 81. Minute belohnte sich der Aufsteiger schließlich für eine Energieleistung: Nach einem der wenigen gelungenen Angriffe setzte sich Tristan Arndt stark durch, bediente den eingewechselten Daniel Spiege, und dieser besorgte den viel umjubelten 1:1-Ausgleich.
In den Schlussminuten verteidigten die Bergisch Gladbacher den Punkt mit großem Einsatz und brachten das Remis über die Zeit, obwohl die Gäste über die 90 Minuten das gefährlichere Team blieben. „Glücklicherweise finden wir dann durch einen Standard zurück ins Spiel und hatten zum Schluss sogar noch eine gute Einschussgelegenheit. Aber in der Summe hatte Wattenscheid von der Qualität und der Häufigkeit her schon die besseren Torchancen“, bilanzierte Kruth den offenen Schlagabtausch in der Schlussphase.
Für die kommenden Aufgaben im Klassement nimmt das Team jedenfalls wichtige Erkenntnisse und viel Selbstvertrauen mit. Der Zähler soll als Fundament für die nächsten Wochen dienen, um sich schnellstmöglich an das Klima der Regionalliga zu gewöhnen. Kruth blickt der kommenden Trainingswoche daher fokussiert entgegen: „Mit diesem Unentschieden sind wir in der Liga angekommen. Wir kennen nun ziemlich genau die Dinge, an denen wir Woche für Woche arbeiten müssen, um schlussendlich konstant Ergebnisse zu liefern und Punkte zu holen. Genau daran müssen wir arbeiten – und das werden wir tun.“
Die Spieldaten in der Übersicht:
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Rexhep Ajdari, Mathias Hülsenbusch, Elyas Aydin (60. Ardit Mimini), Fabian Fricke (79. Sami Akremi), Jonas Rücker (59. Daniel Spiegel), Joel Kouekem (46. Eliot Albert), Ole Tillmann, Tristan Arndt, Finn Stromberg (67. Artem Belousov), Denys Pinchuk SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Albin Thaqi, Henri Bollmann, Vincent Gembalies, Tom Sindermann (87. Tidiane Gueye), Eduard Renke, Steve Tunga, Maximilian Adamski (87. Philip Buczkowski), Finn Wortmann (79. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht (67. Isaak Nwachukwu), Illia Poliakov Tore: 0:1 Finn Wortmann (69.), 1:1 Daniel Spiegel (81.)