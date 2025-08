Punkt zum Auftakt

Der FC Schaffhausen startete nervös in die Partie. Bereits nach wenigen Sekunden gerieten sie unter Druck und Goalie Radtke musste klären. Gefährlich wurde es erneut nach zehn Minuten: ein Missverständnis in der Defensive sorgte für Unruhe. Erst nach zwanzig Minuten kam auch der FCS ins Spiel. Zweimal Del Toro und einmal Gloor sorgten für Torgefahr.

Kurz vor der Pause versuchte es Del Toro mit einem frechen „Lüpfer“ – der Ball ging aber über das Tor. Besser machten es die Gastgeber. In der Nachspielzeit nutzte Anioke die Unsicherheit in der FCS-Defensive aus und erzielte den Führungstreffer.

Der Auftakt in die zweite Halbzeit missriet gründlich. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff kam Anioke nach einem Eckball für die Gastgeber zum Kopfball und erzielte den zweiten FCK-Treffer. Der FC Schaffhausen zwar bemüht, aber zu wenig gefährlich. Nach genau einer Stunde traf Wetz das Aussennetz. Trainer Digenti versuchte danach mit einem Dreifachwechsel neue Inputs ins Spiel zu bringen.

Die Munotstädter hatten nun deutlich mehr Spielanteil und gingen in die Offensive. Nach 75 Minuten verpasste ein Abschluss von Spahiu das Tor nur knapp. Kreuzlingen zog sich zurück und konzentrierte sich auf das Verteidigen. Trotzdem tauchten die Gäste immer wieder vor dem Kreuzlinger Tor auf. Und dies wurde in einer turbulenten Schlussphase belohnt!

In der 90igsten Spielminute gelang Routinier Lenjani der Anschlusstreffer, in der 96igsten Minute Rizvic mit einem Sonntagsschuss gar noch der Ausgleich! Die Schaffhauser wurden so für ihren unermüdlichen Kampf doch noch belohnt.

FC Kreuzlingen – FC Schaffhausen 2:2 (1:0); EC Technik Remu Arena Kreuzlingen, 886 Zuschauer. Schiedsrichter: Schelb. FC Schaffhausen: Radtke, Hasani, Kadima (60‘ Rizvic), Castroman, Del Toro, Odutayo (60‘ Kujovic), Gloor, Gegaj (92′ Harperink), Wetz (60‘ Lenjani), Spahiu, Soro. Nicht eingesetzt: De Nitti, Holenstein, Lenjani. Nicht im Aufgebot: Istrefaj, Pejic, Rutigkliano; gesperrt Marleku; verletzt Schläppi