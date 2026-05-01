Punkt in letzter Minute

– Foto: Sascha Drenth

Sechs Tore, drei Führungswechsel und ein spätes Ende: Steimbke und Neuenkirchen trennen sich 3:3.

Ein Spiel, das lange einen Sieger zu finden schien, endete ohne Entscheidung. Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke und der TV Neuenkirchen trennten sich am 26. Spieltag mit 3:3.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Til Mohrmann brachte Neuenkirchen bereits in der 7. Minute in Führung. Steimbke fand erst im weiteren Verlauf Zugriff, kam aber noch vor der Pause zurück: Moritz Strutz glich in der 41. Minute aus, ehe Simon Wilke kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) zur 2:1-Führung traf.