Punkt in letzter Minute

Sechs Tore, drei Führungswechsel und ein spätes Ende: Steimbke und Neuenkirchen trennen sich 3:3.
Ein Spiel, das lange einen Sieger zu finden schien, endete ohne Entscheidung. Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke und der TV Neuenkirchen trennten sich am 26. Spieltag mit 3:3.
Die Gäste erwischten den besseren Start. Til Mohrmann brachte Neuenkirchen bereits in der 7. Minute in Führung. Steimbke fand erst im weiteren Verlauf Zugriff, kam aber noch vor der Pause zurück: Moritz Strutz glich in der 41. Minute aus, ehe Simon Wilke kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) zur 2:1-Führung traf.
Nach dem Seitenwechsel drehte sich die Partie erneut. Florian Fröhlich stellte in der 63. Minute den Ausgleich her, Cedric Fehse brachte Neuenkirchen in der 80. Minute wieder in Führung.
Doch die Entscheidung fiel nicht zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit traf Dennis Pissor zum 3:3 (90.+3) und sicherte Steimbke einen Punkt.
In der Tabelle bleibt der TV Neuenkirchen mit 48 Punkten auf Rang vier, während der SV Brigitta-Elwerath Steimbkemit 29 Punkten den zwölften Platz belegt.
SV Brigitta-Elwerath Steimbke – TV Neuenkirchen 3:3
SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Pascal Stenzel, Leon Thies (86. Dennis Schierholz), Lars Klose, Simon Wilke, Yilmaz Hauran, Philip Deeke, Dennis Pissor, Moritz Strutz, Marco Thies, Arnold Meins - Trainer: Dennis Pissor
TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke, Rajann Leymann, Cedric Fehse, Nils Willenborg, Richard Sikut, Rene Kube, Til Mohrmann, Florian Fröhlich (86. Marcel Luchtmann), Marvin Luchtmann, Mario Meyer, Bjarne Kohröde (57. Joris Dettmer) - Trainer: Mustafa Cali
Schiedsrichter: Xander Brockmann
Tore: 0:1 Til Mohrmann (7.), 1:1 Moritz Strutz (41.), 2:1 Simon Wilke (45.), 2:2 Florian Fröhlich (63.), 2:3 Cedric Fehse (80.), 3:3 Dennis Pissor (90.+3)