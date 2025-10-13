Punkt gegen Höhenrain

Auch diese Woche sind wir nicht verschont geblieben und müssen weitere Ausfälle hinnehmen, sodass wir mit nur 13 Spielerinnen anreisen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommen wir besser ins Spiel und können Höhenrain immer besser unter Druck setzen. Trotz gutem Kombinationsspiel nach vorne und Tormöglichkeiten, können wir nicht in Führung gehen. In Halbzeit 2 haben beide Teams abwechselnd mehr Spielanteile. Trotz kämpferischer Einstellung und starkem Willen bleibt es am Ende beim Unentschieden.

Der erste Punkt und somit der erste Schritt ist gemacht. Mit hoffentlich einem volleren Kader geht es nächste Woche zu Hause gegen Oberau um die nächsten 3 Punkte.