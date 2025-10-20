Punkt für Feldafing – SCPP und Höhenrain verlieren knapp – Erling verschafft sich Luft

Einen Dreier hatten sich Feldafings Kreisklasse-Fußballer fest für das Heimspiel gegen Kellerkind Sportfreunde Bichl vorgenommen. Nach zwei schmerzhaften Niederlagen kam die Elf von Trainer Jürgen Mergner aber auch am Sonntag nicht über ein torloses Remis hinaus. „Das war ein Gegner, den wir eigentlich schlagen müssen“, konstatierte der Coach. Im ersten Durchgang zeigten die Hausherren eine spürbare Reaktion auf die jüngsten Rückschläge, nutzten aber ihre Möglichkeiten nicht. Erst scheiterte Jakob Dreesen zweimal aus bester Position, dann vergab Mathis Hofmann vom Elfmeterpunkt. Im zweiten Durchgang wurde Feldafing nicht mehr zwingend und musste sich sogar bei der im Tor aushelfenden „Legende“ (Mergner), Christopher Boeshenz, bedanken.

Die Pleitenserie zum Auftakt ist längst vergessen – mit dem 3:0-Heimsieg über den Uffing, dem sechsten Sieg in den letzten sieben Partien, dockt die SG Starnberg/Söcking an die Spitzengruppe der Kreisklasse 3 an. „Obwohl die Mannschaft sehr jung ist, spielt sie im Moment reifen Fußball“, lobte Co-Trainer Sascha Grießhammer. Nachdem die Gäste zunächst mehr vom Spiel hatten, brachte Vincent Nitsch Starnberg in der 36. Minute auf die Siegerstraße. In der zweiten Hälfte war dann es eine souveräne Vorstellung, Neo Grießhammer und Ben Steidle bauten die Führung auf 3:0 aus. Einen Wermutstropfen gab es allerdings: Anes Besic flog wegen einer Tätlichkeit mit glatt Rot vom Platz und wird der SGSS damit gesperrt fehlen.

SG Hungerbach – SC Pöcking-P.⇥1:0 (0:0) Tor: 1:0 Listle (69.)

Die Krise des SC Pöcking-Possenhofen hält an. Bei der SG Hungerbach verlor das Team von Trainer Daniel Flath am Sonntag trotz einer vor allem in der ersten Halbzeit ordentlichen Leistung mit 0:1. Der Tabellenletzte der Kreisklasse 3 wartet seit fünf Spielen auf den zweiten Saisonsieg. „In der ersten Halbzeit waren wir deutlich besser und hätten die Führung verdient gehabt“, sagte Flath. Chancen wären da gewesen, doch weder Clemens Link noch Tassilo Höfer brachten den Ball im gegnerischen Tor unter. Gut 20 Minuten vor dem Ende rutschte der SCPP-Hintermannschaft ein Steilpass durch, und Jonas Listle erzielte das Tor des Tages. „Es war trotzdem deutlich besser als letzte Woche. Hoffentlich klappt es dann nächstes Mal auch mit Punkten“, so der SCPP-Coach.

SG Wielenbach/Pähl – FSV Höhenrain ⇥5:4 (3:1) Tore: 0:1 Mock (5.), 1:1, 2:1 Sautter (17./HE, 26.), 3:1, 4:1 Missel (36., 49.), 4:2 M. Feirer (57.), 5:2 Lautenbacher (67.), 5:3, 5:4 M. Feirer (68., 76./HE) Zeitstrafe: Mühr/Höhenrain (31., gefährliches Spiel)

Mit einem Torspektakel endete am Sonntag die Erfolgsserie des FSV Höhenrain. Knackpunkt war aus Sicht von Cheftrainer Christian Sedlmeier die schwache erste Hälfte: „Wir waren nicht präsent und haben alle Tugenden vermissen lassen. Das Ergebnis ist enttäuschend.“ Obwohl der FSV in Pähl früh durch Matthias Mock führte, drehten die Gastgeber das Resultat noch vor der Pause auf 3:1. Nach vier Wechseln zur Pause steigerte sich Höhenrain. Die Aufholjagd, inklusive eines Dreierpacks von Max Feirer, wurde letztendlich jedoch nicht belohnt.

TSV Erling-Andechs – SG Oberau/Farchant⇥3:0 (1:0) Tore: 1:0 Lu. Metz (45.), 2:0 Wohlmuth (65.), 3:0 Heinzler (79.)

Im Tabellenkeller der Kreisklasse 3 durfte am Sonntag der TSV Erling-Andechs jubeln. Zu Hause siegten die Rot-Weißen im „Sechs-Punkte-Spiel“, wie Spielertrainer Kevin Enzi das Duell mit der SG Oberau/Farchant bezeichnete. Ein Kopfballtor von Ludwig Metz leitete kurz vor dem Halbzeitpfiff den Heimdreier gegen den Tabellenvorletzten ein. Auch nach dem Seitenwechsel durchbrachen die Erlinger immer wieder Oberaus Abwehr, Stefan Wohlmuth und Michael Heinzler sorgten für den verdienten 3:0-Endstand. Enzi sagte mit Blick auf die vier Spiele bis zur Winterpause: „Da wollen wir weiter punkten. Das war erst Schritt eins von fünf.“