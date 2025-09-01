Punkt der Moral in der Nachspielzeit gerettet

Die erste Möglichkeit des Spiels hatte Jonas Wahl, der den von seinem Gegenspielr unterschätzten Ball aufnimmt und auf Torhüter Knoll zuläuft. Aber statt den Mitspieler zu suchen, schließt er selbst ab und vergibt die erste Möglichkeit zur Neustädter Führung (6.). Praktisch im Gegenzug vergibt Grünert die erste Arnstädter Möglichkeit zur Gästeführung, dessen Freistoß aus dem linken Halbfeld an allen Spielern und auch am Tor vorbei seinen Weg findet (8.). Beide Mannschaften waren offensiv ausgerichtet, aber keiner wollte den entscheidenden Fehler machen. So entwickelte sich eine mittelfeldlastige Partie, ohne zwingende Torgelegenheiten beider Mannschaften. Es war nicht unansehnlich, was beide Teams boten, aber zwingende Torgelegenheiten blieben eben aus. Eine gute Viertelstunde war gespielt, aber es konnte keine spielbestimmende Mannschaft ausgemacht werden. Beide Abwehrreihen ließen keine zwingende Torgelegenheit zu. Das Spielgeschehen spielte sich hauptsächlich in der ungefährdeten Zone ab, so dass beide Torhüter wenig Platz zum auszeichnen hatte. Die letzte Möglichkeiten vor dem Pausenpfiff verzeichneten die Hausherren, wo erst Elia Walther mit seinem Schlenzer das Ziel verfehlt und dann Jonas Wahl die Möglichkeit hat, den Gegenspieler schlecht aussehen lässt um dann sein Schuss knapp am rechten Pfosten vorbei geht (45.).

Mit Wiederbeginn erhöhen die Gäste den Druck und tauchen nun mehrmals in der Gefahrenzone vor dem Neustädter Gehäuse auf. Erst geht der Schussversuch von Bartholome zentral stehend aus acht Metern knapp über den Querbalken (48.), dann rutscht Hoffmann die Flanke über den Schuh und die senkt sich im hohen Bogen neben dem zweiten Pfosten und verfehlt auch hier sein Ziel nur knapp (50.). Die Druckphase der Bachstädter überstand die Blau-Weiße Defensive schadlos. Ramizi Talabidi taucht urplötzlich vor Torhüter Knoll auf, kann aber aus dem Gewühl heraus den Ball nicht über die Linie zwingen (54.). Aussichtsreich kommt Jonas Wahl nach der Eingabe von Maxim Engler per Kopf an Ball, kann ihn aber nicht genug drücken, so dass er knapp über den Querbalken streicht (58.). Jetzt kamen die Gäste gefährlich vor das Neustädter Tor. Erst kann Maximilian Paul gedankenschnell abwehren, der zweite Versuch landet am Pfosten (62.). Der Treffer hätte aber keinen Bestand gehabt, denn der souverän agierende Schiedsrichter Steffen Läsker erkannte auf Abseitsstellung. Bis dahin die wohl beste Möglichkeit der Arnstädter. Dann waren die Hausherren wieder am Drücker. Zunächst bringt Josia Walther die Ecke auf den Kopf vom eingewechselten Bernhard Grimm, aber sein Versuch geht über das Tor (67.), dann ist Bernhard Grimm Ausgangspunkt für den Abschluss von Jonas Wahl, dessen Versuch ins kurze Eck aber eine sichere Beute von Torhüter Knoll wird (71.). Mit der nächsten Möglichkeit der Blau-Weißen wird nach der Kopfballverlängerung von Robin Lee Engler am zweiten Pfosten niedergerungen, aber der Pfiff blieb aus (75.). Im Gegenzug bringen die Arnstädter den Ball nach einer Ecke vor das Tor, die Faustabwehr von Torhüter Maximilian Paul kommt zurück und Menge wuchtet das Spielgerät per Kopf in die Maschen (0:1, 75.). Die Bachstädter dezimierten sich kurz darauf selbst, als sich der kurz zuvor verwarnte Stelzer wegen Meckern die zweite gelbe Karte einfing und damit die Rote Karte nach sich zog (78.). Die Blau-Weißen versuchten in der verbleibenden Spielzeit die drohende Niederlage abzuwenden und startet die Schlussoffensive. Die Arnstädter Abwehr hatte nun alle Hände voll zu tun. Mit der allerletzten Möglichkeit flankt der eingewechselte Hannes Kühnel scharf von der rechten Seite und Arnstadt‘s Kiraly fälscht den Ball ins eigene Netz zum umjubelten Ausgleich ab (1:1, 90+4.). Kurz darauf erfolgt der Abpfiff der Begegnung und ein leistungsgerechtes Unentschieden gegen stark aufspielende Arnstädter ist eine richtige Reaktion auf das Debakel der Vorwoche. Am nächsten Wochenende ist Pokal und damit spielfrei und in zwei Wochen geht es bereits am Freitagabend in Saalfeld um Punkte.