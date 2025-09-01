Punkt der Moral in der Nachspielzeit gerettet

Und der Widerpart für diese Partie war alles andere als Laufkundschaft. Der punktgleiche Tabellenzweite kam bisher ohne Gegentreffer an die Orla und präsentierte sich als knallharte Nuss für Trainer Jürgen Walther. Neustadt wollte nach der Pleite in Dachwig eine Reaktion zeigen. Dies ist auf alle Fälle erfolgt...
Mit Wiederbeginn erhöhen die Gäste den Druck und tauchen nun mehrmals in der Gefahrenzone vor dem Neustädter Gehäuse auf. Erst geht der Schussversuch von Bartholome zentral stehend aus acht Metern knapp über den Querbalken (48.), dann rutscht Hoffmann die Flanke über den Schuh und die senkt sich im hohen Bogen neben dem zweiten Pfosten und verfehlt auch hier sein Ziel nur knapp (50.). Die Druckphase der Bachstädter überstand die Blau-Weiße Defensive schadlos. Ramizi Talabidi taucht urplötzlich vor Torhüter Knoll auf, kann aber aus dem Gewühl heraus den Ball nicht über die Linie zwingen (54.). Aussichtsreich kommt Jonas Wahl nach der Eingabe von Maxim Engler per Kopf an Ball, kann ihn aber nicht genug drücken, so dass er knapp über den Querbalken streicht (58.). Jetzt kamen die Gäste gefährlich vor das Neustädter Tor. Erst kann Maximilian Paul gedankenschnell abwehren, der zweite Versuch landet am Pfosten (62.). Der Treffer hätte aber keinen Bestand gehabt, denn der souverän agierende Schiedsrichter Steffen Läsker erkannte auf Abseitsstellung. Bis dahin die wohl beste Möglichkeit der Arnstädter. Dann waren die Hausherren wieder am Drücker. Zunächst bringt Josia Walther die Ecke auf den Kopf vom eingewechselten Bernhard Grimm, aber sein Versuch geht über das Tor (67.), dann ist Bernhard Grimm Ausgangspunkt für den Abschluss von Jonas Wahl, dessen Versuch ins kurze Eck aber eine sichere Beute von Torhüter Knoll wird (71.). Mit der nächsten Möglichkeit der Blau-Weißen wird nach der Kopfballverlängerung von Robin Lee Engler am zweiten Pfosten niedergerungen, aber der Pfiff blieb aus (75.). Im Gegenzug bringen die Arnstädter den Ball nach einer Ecke vor das Tor, die Faustabwehr von Torhüter Maximilian Paul kommt zurück und Menge wuchtet das Spielgerät per Kopf in die Maschen (0:1, 75.). Die Bachstädter dezimierten sich kurz darauf selbst, als sich der kurz zuvor verwarnte Stelzer wegen Meckern die zweite gelbe Karte einfing und damit die Rote Karte nach sich zog (78.). Die Blau-Weißen versuchten in der verbleibenden Spielzeit die drohende Niederlage abzuwenden und startet die Schlussoffensive. Die Arnstädter Abwehr hatte nun alle Hände voll zu tun. Mit der allerletzten Möglichkeit flankt der eingewechselte Hannes Kühnel scharf von der rechten Seite und Arnstadt‘s Kiraly fälscht den Ball ins eigene Netz zum umjubelten Ausgleich ab (1:1, 90+4.). Kurz darauf erfolgt der Abpfiff der Begegnung und ein leistungsgerechtes Unentschieden gegen stark aufspielende Arnstädter ist eine richtige Reaktion auf das Debakel der Vorwoche. Am nächsten Wochenende ist Pokal und damit spielfrei und in zwei Wochen geht es bereits am Freitagabend in Saalfeld um Punkte.
Felix Müller (Co-Trainer Arnstadt): „Am Ende geht das Unentschieden für beide Parteien in Ordnung. Es war ein zerfahrenes Spiel mit wenig Torchancen auf beiden Seiten. Wir nehmen den Punkt mit, sind froh darüber und greifen dann nächste Woche wieder an.“
Jürgen Walther (Trainer Blau- Weiß ‘90): „Ein superwichtiger Punkt, den wir holen. Moralisch dann in der Nachspielzeit noch einmal zu drücken und die Geduld zu haben, dass es noch einmal über die Außen gehen muss. Wir sind drauf geblieben und haben nicht aufgegeben. Arnstadt war ein unbequemer Gegner, die das gut gemacht haben und uns gut bewegt haben. Unsere Außenbahnspieler mussten heute viele Wege gehen und nicht nur in die Offensive, sondern mussten zurück arbeiten. Es geht alles nur für das Team und dass wir am Ende des Tages diesen Punkt holen, war moralisch stark.“