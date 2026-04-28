Punkt, der "ganz wertvoll sein kann"- BSC und Bleckenstedt spielen 1:1

Dabei war die Ausgangslage laut Trainer BSC-Coach Joshua Sievert durchaus besonders. Bleckenstedt hatte zuletzt bei der Niederlage gegen Gifhorn „den letzten Strohhalm“ im Aufstiegsrennen verloren, sodass es „das erste Spiel der Saison“ gewesen sei, „in dem es für sie jetzt eigentlich um nicht mehr großartig Bedeutsames ging“. Dennoch warnte er vor der Qualität des Gegners, der „eine brutal hohe individuelle Qualität hat“.

Direkt nach Wiederanpfiff ging Acosta dann per Slapstick nach dem Anstoß in Führung: Mael Djeutcha traf zum 1:0 (46.), in dem er angeschossen wurde. „Natürlich auch für den Kopf ein brutal wichtiger Zeitpunkt, weil du die gesamte zweite Halbzeit eben aus der Führung heraus spielst“, erklärte Sievert.

Die Partie begann entsprechend vorsichtig. „Nach einer sehr ereignislosen ersten Halbzeit“ habe es auf beiden Seiten jeweils nur eine richtig gute Chance gegeben, insgesamt sei das 0:0 zur Pause „völlig in Ordnung“, so Sievert.

In der Folge bot sich den Gastgebern mehrfach die Chance, das Spiel zu entscheiden. Zwischen der 55. und 75. Minute habe man „immer wieder richtig gute Konter gesetzt“ und das Ergebnis „zwingend höher stellen müssen“. Während Bleckenstedt zwar viel Ballbesitz hatte, fehlten zunächst die klaren Torchancen.

Das rächte sich in der Schlussphase. Mit zunehmender Spieldauer ließ bei Acosta die Kraft nach, der Gegner erhöhte den Druck – und kam kurz vor Schluss zum Ausgleich. Nach einer scharf gespielten Hereingabe traf Andrea Rizzo zum 1:1 (89.).

Am Ende zog der Trainer ein gemischtes Fazit: „Ich glaube, im Gesamtverlauf des Spiels ist das in Ordnung.“ Dennoch sei mehr möglich gewesen, denn „wenn wir es in der Phase bis zur 75. Minute schaffen, das Spiel auszubauen, dann sehe ich an dem Tag einfach nicht, wie Bleckenstedt da nochmal zurückkommen kann“.

So blieb es bei einem Punkt, den Sievert dennoch einzuordnen wusste: „Das ist ein Punkt, der ganz ganz wertvoll werden kann.“ Tabellarisch bleibt man auf dem zwölften Platz, doch ein Punkt gegen ein Top-Drei Team ist sehr beachtlich. Bleckenstedt hingegen rutschte sogar auf Rang vier ab, nachdem Kästorf gewann.