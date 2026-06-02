Punkt bringt Blaues Wunder in eine komfortable Ausgangslage

– Foto: Lorena Pietler

Die SG Blaues Wunder Hannover nimmt beim FC Lehrte einen wichtigen Punkt mit. Nach dem 1:1 kann die Mannschaft von Trainer Leon Erler am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Anderten den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt machen.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach einer Standardsituation durch Spielertrainer Kesip Caran in Führung (16.). Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später glich Ibrahim-Lahar Gueye ebenfalls nach einem ruhenden Ball zum 1:1 aus (18.).

Die SG Blaues Wunder Hannover hat im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler eingefahren. Beim FC Lehrtetrennte sich die Mannschaft von Trainer Leon Erler mit 1:1 (1:1) und verschaffte sich damit vor dem letzten Spieltag eine aussichtsreiche Ausgangslage.

„Lehrte geht nach einem Standard in Führung, wir gleichen nur zwei Minuten später ebenfalls nach einer Standardsituation aus. Beide Tore fallen also nach ruhenden Bällen“, fasste Erler die entscheidenden Szenen der ersten Halbzeit zusammen.

Spielerisch sah der Trainer seine Mannschaft allerdings nicht auf ihrem gewohnten Niveau. „Insgesamt war Lehrte die bessere Mannschaft und über weite Strecken auch spielbestimmend“, sagte Erler. „Von uns war das nach den vergangenen Wochen eher ein schwächerer Auftritt. Wir sind fußballerisch nicht richtig ins Spiel gekommen, waren zu passiv und haben insgesamt nicht die Leistung gezeigt, die wir uns vorgenommen hatten.“

Mit zunehmender Spielzeit rückte jedoch die Tabellensituation immer stärker in den Mittelpunkt. Durch die Zwischenstände auf den anderen Plätzen wurde den Gästen bewusst, dass ihnen das Unentschieden helfen würde. „Ein Sieg hätte an unserer Ausgangslage kaum etwas verändert“, erklärte Erler. Selbst mit drei Punkten hätte Blaues Wunder den Klassenerhalt noch nicht direkt sichern können.

Zudem war den Gästen klar, dass sie aufgrund ihres deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber den direkten Konkurrenten nach den übrigen Ergebnissen nicht mehr direkt absteigen konnten. Entsprechend vorsichtig agierte Blaues Wunder in der Schlussphase.

„Deshalb hätte es aus unserer Sicht wenig Sinn gemacht, in der Schlussphase alles auf eine Karte zu setzen“, sagte Erler. „Wir hätten deutlich mehr verlieren als gewinnen können.“ Auch Lehrte konnte mit dem Punkt gut leben, sodass sich die Begegnung in den letzten Minuten zunehmend beruhigte.

„So entwickelte sich in der Schlussphase ein Spiel, in dem beide Mannschaften den Punkt abgesichert haben“, sagte Erler. „Das war aus Sicht beider Teams eine vernünftige Entscheidung.“

Mit dem Remis verbessert sich Blaues Wunder auf 34 Punkte und behauptet Rang 13. Damit geht die Mannschaft mit einer klaren Ausgangslage in den letzten Spieltag: Mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Anderten kann der Klassenerhalt aus eigener Kraft gesichert werden.

„Jetzt haben wir ein echtes Endspiel gegen Anderten vor der Brust“, sagte Erler. „Wir können nicht mehr direkt absteigen und haben weiterhin alles in der eigenen Hand.“

FC Lehrte – SG Blaues Wunder Hannover 1:1

FC Lehrte: Marcel Köhring, Bilind Al Huseyin (69. Ivan Kravchenko), Oury Diallo Keita, Tobias Becker, Niclas Michalz, Morries Amponsah, Ephraim Owusu-Kyei, Adrian Dirk Hollstein, Kesip Caran (88. Sahin Caran), Lukas Hans Hübner, Sipan Kezer - Trainer: Kesip Caran

SG Blaues Wunder Hannover: Paul Johann Witt, Jakob Herrmann, Johnny Stenske (65. Marius Müller), Benett-Luca Bohm, Julius Jakob (65. Robin Jansen), Joel Lothar Bruns, Lasse Marten Jannsen, Ibrahim-Lahar Gueye, Christian Rolf, Johannes Huber (59. Jonathan Gille), Alp Arslan-Melikhan Avsar (79. Kai-Manoel Hidalgo Kehrel) - Trainer: Leon Erler

Schiedsrichter: Nils-René Voigt (Hannover)

Tore: 1:0 Kesip Caran (16.), 1:1 Ibrahim-Lahar Gueye (18.)