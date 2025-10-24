Pummer trifft mit Deisenhofen auf Ex-Klub Türkgücü München

Der FC Deisenhofen will beim Tabellenletzten Türkgücü München auswärts die jüngste Negativserie beenden und Stabilität gewinnen.

Es ist noch nicht so lange her, dass Andreas Pummer als Co-Trainer und dann auch Chefcoach die sportlichen Geschicke bei Türkgücü München lenkte, mit dem Verein von der Landesliga in die 3. Liga durchmarschierte. Die Zusammenarbeit endete 2021, mitten in der Corona-Zeit. Am Samstag (15 Uhr, Bezirkssportanlage Heinrich-Wielandstraße) trifft Pummer erstmals als Übungsleiter des FC Deisenhofen in einem Punktspiel auf seinen inzwischen wieder in die Bayernliga abgerutschten Ex-Klub. „Viele Berührungspunkte gibt es nicht mehr“, sagt der 43-Jährige, der immerhin noch Ünal Tosun, den Spielertrainer der Gastgeber, und einige wenige Akteure, wie Stürmer Fatjon Celani, kennt. Auch dass er sich jüngst kritisch über die Türkgücü-Versäumnisse bei der Entrichtung von Abgaben an den Bayerischen Landes-Sportverband mit der Folge des Spielausfalls gegen den FC Pipinsried äußerte, ist für Pummer Vergangenheit. „Ich gehe davon aus, dass wir spielen“, sagt der FCD-Coach und fügt hinzu: „Es hat selten so gepasst wie diesmal, dass wir uns auf unsere eigene Leistung konzentrieren sollten und nicht mit dem Gegner beschäftigen. Türkgücü hatte zuletzt auch viele erkältungsbedingte Ausfälle, wer weiß, wer da alles dabei ist.“ Und selbst in Bestbesetzung würde der Regionalliga-Absteiger nicht gerade Angst und Strecken verbreiten: Die Münchner Türken halten mit sieben Punkten aus 14 Partien die Rote Laterne fest in der Hand.

Für Pummer geht es vor allem darum, Stabilität in die zuletzt wechselhaften Vorstellung seines Teams zu bringen. Zuletzt hieß es zuhause hui (drei Siege am Stück), auswärts pfui, auch wenn die Negativserie nur das 0:2 beim SV Schalding-Heining und das 1:5 beim FC Gundelfingen einschließt. Doch die Leistungen waren befremdlich. „In Schalding war es ein schlechtes Spiel, auch wenn wir am Anfang Pech mit einem Pfostenschuss hatten. In Gundelfingen wurden wir überrollt“, gibt Pummer zu und rätselt: „Vorletztes Jahr waren wir das beste Auswärtsteam, letztes Jahr waren wir auch vorne dabei. Eine Erklärung habe ich nicht dafür. Aber wir geloben Besserung.“

Ein gelungener Heim-Auftritt, wie zuletzt das 2:1 über den FC Pipinsried, darf da durchaus als Blaupause dienen. „Wir müssen an diese Leistung anknüpfen.“ Doch es braucht eben manchmal auch Geduld. Beispiel Leo Edenhofer, der gegen Pipinsried im Abwehrzentrum eine exzellente, abgezockte Partie lieferte. „Er hat in den letzten Wochen einen Schritt nach vorne gemacht. Man merkt, dass sich die Arbeit mit ihm auszahlt. Man muss den jungen Spielern auch die Zeit geben“, so Pummer über den 21-Jährigen, der in allen 14 Spielen zum Einsatz kam, elfmal davon in der Startelf. Erfreulich: Björn Jost mischt nach langer Verletzungspause wieder im Mannschaftstraining mit, gegen Pipinsried stand er bereits im Kader. Jan Krettek ist nach seiner Rotsperre wieder spielberechtigt und auch Tobias Seidl, der gegen Pipinsried noch geschont wurde, ist nach langer Krankheitspause wieder im Aufgebot.