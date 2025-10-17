Pummer kritisiert Wettbewerbsverzerrung durch Türkgücü-Versäumnis

FC Deisenhofen trifft am Samstag auf den FC Pipinsried, der nach zwei spielfreien Wochen mit frischen Kräften ins Spiel geht.

Mit Andreas Pummer an der Seitenlinie empfängt der FC Deisenhofen am Samstag (14 Uhr) den FC Pipinsried. Der Trainer, der das 0:2 seines Teams beim SV Schalding-Heining wegen eines Infekts versäumte, ist einigermaßen hergestellt. Am Dienstag leitete er schon wieder die Übungseinheit und stellte fest: „Sie haben sehr ordentlich trainiert.“ Eine gute Vorbereitung ist bei diesem Gegner auch unerlässlich. Pummer sieht in Pipinsried „ein absolutes Brett.“

Der Bayernliga-Dritte holte zuletzt aus vier Spielen auf sportlichem Weg zehn Punkte. „Das ist nicht nur eine sehr formstarke, sondern auch eine individuell sehr gut besetzte Mannschaft. Vielleicht sogar die beste der Liga“, sagt Pummer und verweist auf die Ex-Profis Fabian Benko, Max Dombrowka, Tobias Schröck, Alexander Lungwitz, Angelo Mayer sowie den ehemaligen Deisenhofner Nico Karger. „Man muss aufpassen, dass man keinen vergisst“, so Pummer, der auch Jonas Lindner zu den Stützen zählt: „Ein absoluter Leader.“ Der Sechser mit Regionalliga-Erfahrung fällt allerdings wegen eines Meniskusrisses lange aus.

Aber auch so bleibt Pipinsried eine Riesenherausforderung für die Blauhemden: „Wir müssen alles in die Waagschale werfen, damit wir überhaupt eine Chance haben“, glaubt Pummer, der sein Team in der Verantwortung sieht: „Beim 1:5 in Gundelfingen haben wir kein gutes Spiel gemacht, aber mit dem 2:1 gegen Schwaig eine Reaktion gezeigt. Jetzt war es wieder kein gutes Spiel in Schalding. Da sind wir verpflichtet, die Punkte möglichst in Deisenhofen zu behalten.“

Kurios: Zuletzt sind gleich zwei Pipinsrieder Partien flachgefallen. Das Pokalspiel beim SV Günding wurde verschoben, die Begegnung beim Liga-Kontrahenten Türkgücü wegen dessen nicht entrichteter Beiträge für den Bayerischen Landessport-Verband mit 2:0 für den FC gewertet.

Pipinsried hatte Zeit zum Regenerieren

Statt eine Englische Woche zu absolvieren waren die Pipinsrieder also zwei Wochen spielfrei. Pummer betrachtet das Versäumnis seines Ex-Vereins Türkgücü allerdings wenig amüsiert: „Ich finde, das ist Wettbewerbsverzerrung. Pipinsried konnte Wunden lecken. Wir haben gespielt und Jan Krettek hat eine Rote Karte bekommen.“

Das Fehlen des Stürmers kann der FCD durch die Rückkehr von Tobias Seidl vielleicht einigermaßen kompensieren, doch insgesamt ist die Personaldecke weiter dünn. Auch deshalb beneidet Pummer die Gäste um die kleine Auszeit vom Wettkampfstress: „Uns hätten zwei Wochen Pause gut getan.“