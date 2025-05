Pulling will den Bann brechen – Wachsamkeit ist gefordert

Spannung bis zur letzten Sekunde verspricht die Partie zwischen dem TSV Allershausen II und dem SV Pulling: Schließlich kassierte die SVP-Auswahl in den jüngsten drei Aufeinandertreffen jeweils mindestens einen späten Gegentreffer – und ging dadurch wiederholt leer aus. „Doch ich bin überzeugt davon, dass wir diesen Bann endlich brechen werden“, erklärt Pulling-Coach Christian Winklhofer vor dem Auswärtsmatch am morgigen Samstag (13 Uhr).

Denn im Vergleich zur knappen 3:4-Niederlage in der Hinrunde sei seine junge Truppe noch einmal deutlich gereift, was gegen eine erfahrene Mannschaft wie den TSV letztendlich eine Rolle spielen könnte. Trotzdem rechnet der 49-Jährige mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation erneut mit einem Duell auf Augenhöhe: „Deshalb müssen wir von der ersten Minute an wach sein. Ansonsten wird Allershausen jeden kleinsten Fehler bestrafen.“

Pulling-Coach Christian Winklhofer

In der Vergangenheit strahlten die Gastgeber, die in der laufenden Saison bereits 53 Buden erzielen konnten, nämlich eine enorme Torgefahr aus. „Wir selbst haben in diesem Jahr aber erst vier Gegentore bekommen“, sagt Winklhofer, der am Wochenende einzig auf Matthias Heigl und Kapitän Christian Bartels verzichten muss. Ein weiterer Grund dafür, dass der SVP spätestens jetzt zu den Topteams der Liga zu zählen ist. „Und wir wollen den vierten Platz auch nicht mehr aus der Hand geben.“

Die Vorfreude auf das Wiedersehen ist derweil auch bei TSV-Trainer Phongphat Khlongkhlaew immens: „Die Pullinger sind wie wir bis in die Haarspitzen motiviert, deshalb sind es immer geile Spiele. Egal wen ich aufstelle, jeder will dort seine Bestleistung auf den Platz bringen.“ Natürlich hoffe er dabei auf den nächsten, insgesamt dann siebten Dreier in Serie gegen den SVP.

Zwei Torschützen werden fehlen

Dass die Gäste nun erstmals seit über fünf Jahren das nötige Quäntchen Glück auf ihrer Seite haben könnten, könne er jedoch nicht ausschließen – zumal der Übungsleiter vor dem vorrausichtlich „hitzigen“ Heimspiel mit der mangelhaften Chancenverwertung hadert. So ließ seine Elf nicht nur beim TSV Eching II (1:2) sondern auch gegen den MTV 1862 Pfaffenhofen (1:1) zu viele klare Möglichkeiten liegen. „Momentan sind die Jungs noch zu verkopft“, fasst der 35-Jährige zusammen.

Aber vielleicht ist ja nach dem 7:0-Erfolg über die Unterbrucker Zweitvertretung der Knoten geplatzt. Mit Dominik Gührs sowie Lukas Kessel werden ihm am Samstag allerdings zwei Torschützen aus dem Duell fehlen.