Pulling patzt gegen Eching II und öffnet Hallbergmoos die Tür

Der SV Pulling schaffte nur ein 2:2-Remis. Der VfB Hallbergmoos II könnte sich im Rennen um die Relegation nun sogar eine Niederlage leisten.

War das die Vorentscheidung im Kampf um den Relegationsplatz? Mit dem 2:2-Remis gegen Eching II öffnete der SV Pulling die Tür für den VfB Hallbergmoos II, der sich damit im Endspurt sogar noch eine Niederlage erlauben könnte. Nach dem 2:0-Erfolg der VfB-Reserve in Neufahrn würden bereits zwei Siege aus den letzten drei Partien zum Gewinn des Vizemeistertitels reichen.

SV Kranzberg II – SV Hohenkammer 5:3 (4:1). Nach einem starken Start hatte die Truppe von SVH-Trainer Tobias Stöger regelrecht das Fußballspielen eingestellt. „Und bis wir geschaut haben, waren wir mit 1:4 hinten“, sagte der Coach. Ein Rückstand, der sich zum Ärger des Übungsleiters auch in der ausgeglichenen zweiten Hälfte nicht mehr aufholen ließ. „Ich wollte das Derby natürlich gewinnen, doch in Summe war es zu wenig“, resümiert Stöger. Tore: 0:1/5:3 Thomas Geier (4./82.), 1:1/2:1/4:1 Tufan Cicek (24./34./45.+1), 3:1 Harshath Selva Kumar (37.), 5:1 Tim Forster (53.), 5:2 Raffael Rankl (69.).

TSV Eching II – SV Pulling 2:2 (2:0). „In den ersten 25 Minuten waren wir einfach schlecht“, berichtet Pulling-Coach Christian Winklhofer, der die Einstellung seiner Fußballer kritisierte und die Echinger Führung folglich als verdient bezeichnete. Letztlich brachte daher auch die eigene Feldüberlegenheit in Halbzeit zwei nicht die erhofften drei Punkte ein – vor allem, weil die Gäste vor dem Tor häufig zu ineffizient agierten. Entsprechend gehe das Ergebnis aus Sicht von Winklhofer vollkommen in Ordnung – wenngleich dieser Patzer unglaublich schmerze. „Aber wenn du in die Relegation willst, musst du mehr machen.“ Tore: 1:0 Lucas Furlani (5.), 2:0 Jonas Festbaum (7.), 2:1 Daniel Prokisch (51.), 2:2 Marino Pajic (78.).

FC Neufahrn II – VfB Hallbergmoos II 0:2 (0:1). Ganz so spannend hätte die Hallbergmooser Zweite das Spiel nicht gestalten müssen – zumindest sagt das VfB-Teamchef Florian Guggenberger. Angesichts der klaren Dominanz wäre nämlich wohl schon zur Halbzeitpause eine deutlichere Führung Pflicht gewesen. Insbesondere in den von zahlreichen Zweikämpfen geprägten zweiten 45 Minuten habe der Gegner jedoch ebenfalls gut mitgespielt und sogar selbst Chancen liegen gelassen. „Das kann blöd laufen“, weiß Guggenberger. Mit dem Treffer zum 2:0 war die Messe dann aber endgültig gelesen. Tore: 0:1 Noah Tiefenbacher (21.), 0:2 Leon Würzinger (79.).

SV Vötting II – SpVgg Steinkirchen (Nichtantritt Gast). Von einer kurzfristigen Spielabsage war die Reserve des SV Vötting betroffen. „Ich vermute, dass Steinkirchen nicht genügend Spieler zusammenbekommen hat“, sagte SVV-Abteilungsleiter Jan Schaffrath dem FT. Aller Voraussicht nach werden nun am Grünen Tisch drei Punkte auf das Konto der Heimmannschaft wandern.