Pulling mit unaufhaltbarem Torrausch – Topspiel der Woche geht an Massenhausen

Hatten am Ende die Nase vorne: Die Massenhausener Fußballer – hier mit Valentin Kratzl (vorne) im Duell mit VfB-Torschütze Noah Tiefenbacher – waren in Halbzeit zwei besser. – Foto: Lehmann

Während Primus SV Pulling bei seinem 13:0-Erfolg gegen die SpVgg Steinkirchen nicht zu bremsen war, blieben die übrigen Partien der A-Klasse 5 lang spannend.

TSV Allershausen II – SV Vötting II 2:0 (1:0). Den Vöttinger Fußballern fehlt einfach ein richtiger Stürmer – zumindest aus Sicht von Trainer Stefan Festbaum, der ohnehin häufig mit personellen Veränderungen im Kader zu kämpfen hat. „Dafür verkaufen wir uns aber gar nicht so schlecht“, berichtete der Übungsleiter. Schließlich konnte seine Truppe gegen die Reserve aus Allershausen durchaus mithalten und sei in Halbzeit zwei zeitweise sogar überlegen gewesen. „Doch wir könnten drei Stunden spielen und würden immer noch kein Tor schießen.“ Folglich wanderten die drei Zähler am Ende verdientermaßen auf das Konto des Gastgebers. Tore: 1:0 Kevin Ladwig (2.), 2:0 Mensur Hamzagic (90.+3). Sa., 27.09.2025, 17:00 Uhr TSV Allershausen Allershausen II SV Vötting-Weihenstephan SV Vötting II 2 0 Abpfiff

SV Hohenkammer – FC Mintraching 2:0 (1:0). „Wir waren läuferisch wie spielerisch komplett überlegen“, so der spürbar erleichterte SVH-Teamchef Tobias Stöger nach dem ersten Sieg seiner Mannschaft in der laufenden Saison. Einzig an der Chancenverwertung gilt es weiter zu arbeiten. Denn: „Wir hätten das Spiel eigentlich bereits im ersten Durchgang entscheiden müssen.“ Vielleicht wäre dann auch die Schlussphase etwas ruhiger verlaufen: Im Anschluss an ein Handgemenge, das eine Zeitstrafe für Mintrachings Furkan Dogan zur Folge hatte (74.), ging es nämlich auf und neben dem Rasen heiß her. Zudem schickte der Unparteiische FCM-Kicker Ahmet Akin in der 83. Minute wegen Ballwegwerfens mit Gelb-Rot vom Platz. Tore: 1:0 Simon Strobl (23.), 2:0 David Hoffmann (90.+6).

VfB Hallbergmoos II – SC Massenhausen 1:2 (1:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte konnte der Absteiger aus Massenhausen noch einmal eine Schippe drauflegen. „Deshalb ging die zweite Halbzeit zu 100 Prozent an uns“, erklärte Gäste-Coach Andreas Langer, der das Ergebnis dementsprechend für gerechtfertigt hielt. Trotzdem sprach er der Auswahl aus Hallbergmoos ein großes Kompliment aus: „Das war bisher die beste Mannschaft, auf die wir getroffen sind, und das hat heute richtig Spaß gemacht.“ Tore: 1:0 Noah Tiefenbacher (13.), 1:1 Amar Loncar (69.), 1:2 Philipp Schöps (82.).