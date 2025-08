Pullachs Gegner Waldeck gilt als spannender Club

Viel Respekt für den Gegner zeigt Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach, vor dem Bezirksliga-Spiel am Sonntag (15 Uhr) beim SV Waldeck-Obermenzing. In einem Test gewannen die Raben jüngst 4:3, aber: „Waldeck hat da mit zwei kompletten Formationen gespielt und gerade in der zweiten Halbzeit bei unserem Ballbesitz gut Druck gemacht.“ Schlüsselspieler sei derfrühere Heimstettner Filip Vnuk: „Er macht das Spiel in der Offensive, organisiert aber auch das Spiel gegen den Ball“, so Beigl, der nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen die U23 des FC Deisenhofen fordert: „Wir wollen an die zweite Halbzeit anknüpfen und uns möglichst noch etwas steigern. Denn wir werden bei Ballbesitz noch weniger Zeit haben, müssen schneller Entscheidungen treffen. Und wir müssen enger am Mann und aggressiver verteidigen.“

Beigls Wertschätzung für Waldeck geht aber über die sportliche Aktualität hinaus: „Das ist ein spannender Verein. Sie haben eine gute Rolle in der U19-Bayernliga gespielt (Platz 4 - d. Red.). Sie haben jetzt zwar zu kämpfen, einige Spieler zu halten. Aber wenn sie es schaffen, ein, zwei Jahre so weiterzumachen, haben sie eine gute Zukunft, da können sie eine Grundlage schaffen. Das kann schon ein Vorbild für andere Vereine sein.“

Stefan Gutsmiedl ein Coach ohne Scheuklappen

Zudem ist Waldeck-Coach Stefan Gutsmiedl offenbar ein Mann ohne Scheuklappen. In der vergangenen Saison setzte er mit Lena Manz eine Frau in einem Bezirksliga-Spiel ein. „Ich kenne ihn nur im Zusammenhang mit unserem Testspiel, da hatte ich WhatsApp-Kontakt. Aber ich glaube, er ist ein Supertyp und er muss die Jungs ja auch erreichen, wenn er zu einem Spiel so viele Leute zusammenbringt“, so Beigl.

Doch bei allem Respekt: Die Punkte sollen nach Pullach. Die beim Start fehlenden Routiniers Josef Burghard und Linus Radau können wieder mithelfen, David Perl ist hingegen im Urlaub, hinter dem Einsatz des angeschlagenen Maximilian Stapf steht noch ein kleines Fragezeichen.